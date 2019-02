Jujuy aprobó una ley para cobrarles la atención médica a los extranjeros transitorios

7 de febrero

La medida alcanzará a quienes se encuentren de manera transitoria en la provincia. La medida fue impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

La Legislatura jujeña aprobó una ley que habilita al sistema de salud provincial a cobrar atención médica brindada a extranjeros que se encuentren en el territorio de manera transitoria.

La medida aclara que el sistema de salud continuará atendiendo a todas las personas que lo necesiten, pero implementará un seguro para aquellos extranjeros que no registren aportes impositivos en la provincia.

Esta posibilidad había sido sugerida más de una vez durante el transcurso de la administración de Morales en la provincia, pero todos los intentos previos se terminaron diluyendo.

Esta vez, el intento fructífero tuvo como catalizador la polémica por la situación que atravesó en Bolivia el músico jujeño Manuel Vilca, a quien le cobraron 122 mil pesos en un hospital público luego de un accidente por el cual debió estar internado 45 días en el país limítrofe.

“Terminamos siendo los tontos del barrio. Acá no hay un planteo xenófobo. Yo soy nieto de bolivianos, no tengo nada contra ellos, pero en Bolivia no nos tratan bien. Nos cobran de todos y acá los atendemos gratis. Nosotros somos un pueblo muy generoso”, señaló Morales al defender su postura.

Las declaraciones del gobernador merecieron un fuerte repudio de las autoridades bolivianas. La ministra de salud de ese país, Gabriela Montaño, negó que Vilca hubiera sido discriminado y aseguro que, en efecto, fue atendido como cualquier otro boliviano.

“Manuel tuvo la opción de recibir las mismas prestaciones que reciben los bolivianos, al igual que todos los extranjeros que se encuentran en territorio boliviano, si así lo necesitan”, dijo entonces Montaño, quien además informó que Bolivia se encuentra en camino a implementar un sistema de atención sanitaria universal y gratuita.

Sin embargo, a pesar de este recurrente choque diplomático, existe la posibilidad de que la nueva ley no llegue a afectar a los bolivianos no residentes en Jujuy, o lo haga por poco tiempo: en paralelo a su sanción, y a tono con el pedido de reciprocidad por parte de la administración jujeña, los ministerios de Salud nacionales de Argentina y Bolivia se encuentran negociando un acuerdo binacional sobre la materia.

De hecho, las dos partes se reunirán el 22 de febrero en Santa Cruz de la Sierra para continuar las deliberaciones.

La ley 6.116 deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy dentro de los 180 días posteriores a la promulgación. Posteriormente, entrará en vigencia y se podrá iniciar con el cobro del seguro a extranjeros transitorios.