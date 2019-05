Jujuy: el Gobierno de Morales no garantiza siquiera la leche en las escuelas

Recientemente se dio a conocer la denuncia de las familias en una escuela de San Salvador acerca de la falta de leche para el refrigerio de los chicos. El gobierno mantiene una deuda millonaria con los proveedores.

28 de mayo

La noticia que dio la directora a las familias ante la ausencia no sólo de la leche, sino de cualquier producto fresco con el cual pueda prepararse el desayuno y la merienda a los niños y niñas sin lugar a dudas causó estupor en los medios regionales. Y es que en medio de las promesas electorales como las de la inversión en educación por parte del gobierno provincial, caen en saco roto ante la evidencia de la crisis de la escuela pública.

Mate con bizcocho desayunan muchos chicos en Jujuy en las escuelas de la provincia, niños y niñas de los sectores más pobres. Mate con bizcocho es para muchas familias el único alimento que reciben en el día. Así lo evidenciaba una docente de una escuela primaria del barrio San Pedrito cuando por motivo de la ausencia prolongada de su alumnito a la escuela, la mamá le contó que la abuela se los había llevado a Salta para darles de comer.

Sin lugar a dudas una realidad que desconocen los que siempre gobernaron la provincia, los Morales, los Rivarola, los Snopek y sigue la lista, que viven en casas ostentosas y no tienen problema para llegar a fin de mes ni a ningún mes.

Mientras tanto en Jujuy se destinan 6,80 pesos a la comida por día y por niño en los comedores escolares. Y no hay mejora educativa de ningún tipo que dé cuenta que la situación va a cambiar.

Ante la crisis que ya golpea a los sectores más empobrecidos, el candidato a diputado provincial y docente del FIT, Gastón Remy planteaba al respecto “Por el acuerdo de Morales y Macri con el FMI congelaron el presupuesto para comedores y con un nivel de inflación que supera a la nacional no hay forma que los niños y niñas no pasen hambre en las escuelas. Esta situación no da para más, es necesario poner fin al pago de la deuda y romper con el FMI”.

Referido a las propuestas que el FIT está llevando a cada rincón de la provincia Remy agrega “Vamos a pelear para derrotar a este plan de ajuste, el dinero debe ir a educación y salud. Nos ponen ante la disyuntiva de elegir la vida de la juventud o las ganancias de los especuladores financieros y de los monopolios de alimentos y grandes cadenas de supermercados. Nosotros estamos siempre del lado de las mayorías". (LID)