Jujuy: Juez rechaza apartamiento en "megacausa" por desvíos de fondos que involucran al ex gobernador Fellner y Sala

La investigación trata de develar el supuesto desvío de 1.200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, por una denuncia efectuada por el gobierno jujeño en febrero de 2016.

21 de junio

El juez de Control Nº 4 Isidoro Cruz resolvió no hacer lugar a un planteo de incompetencia y seguirá al frente de la “megacausa" en la que se investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales donde está acusada la dirigente social Milagro Sala, el ex gobernador Eduardo Fellner y ex funcionarios de su gestión, según confirmaron este martes fuentes judiciales.

“El juez resolvió no hacer lugar al planteo de incompetencia que había presentado el abogado defensor del ex ministro de Tierra y Vivienda Luis Cosentini, por lo que la causa se mantiene en la justicia provincial”, señalaron a Télam fuente judiciales.De esta forma, el juez Cruz continuará al frente de la investigación judicial y en las próximas horas podría analizar los pedidos formulados en su dictamen por el fiscal de la causa Diego Cussel en torno a la situación procesal de los imputados.

En la causa judicial se investigan presuntas responsabilidades de Fellner derivadas de un decreto sancionado durante su gestión, que creó en 2007 la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) con el fin de administrar los recursos presupuestarios que provenían del tesoro nacional y estaban destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy. (Télam)