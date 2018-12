Kicillof criticó a Macri por el G20: "Vive en un mundo que no existe"

El exministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que el Presidente insiste con una estrategia "librecambista" en un contexto cada vez más proteccionista.

3 de diciembre

El diputado nacional y exministro de Economía Axel Kicillof criticó al presidente Mauricio Macri por su actuación en el G20, al sostener que el mandatario "vive en un mundo que no existe más".

En ese sentido, Kicillof afirmó que el Presidente "parecía en una fiesta de 15, festejando no se sabe qué y ocultando no solo las tensiones internacionales, sino también especialmente los problemas no resueltos y en camino de agravarse que tiene en el frente interno".

"Armaron un montaje que involucró el vaciamiento de Buenos Aires para que puedan firmar esta película que no tiene nada que ver con la realidad mundial ni la nacional. En el plano internacional, el Gobierno no tiene más para mostrar que papelones", aseveró.

"Macri vive en un mundo que no existe más: quiere ser librecambista, aperturista y neoliberal, en un mundo que está enrarecido y cada vez más cerrado en términos comerciales", sostuvo el ex funcionario kirchnerista durante una entrevista con la emisora radial AM 750.

"Lo hemos caracterizado como un ’corto contra Macri’, porque no pega una", añadió irónicamente.

Por otro lado, fue consultado sobre la actual situación de la ’Causa de los cuadernos’, que el exministro se encargó de minimizar rápidamente con el apoyo del entrevistador, el exembajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés.

"Más allá del esperpento judicial, hoy si alguien tuviera que tomar esta causa, lo primero que debería hacer es analizar las declaraciones de los arrepentidos porque se observa a simple vista que hay enormes contradicciones. Ningún empresario está investigado por carterizarse para poder sobreprecios en la obra pública ni les pidieron explicaciones. Tampoco hay pruebas de lo que dijeron", señaló.

"Esto muestra la falta absoluta de seriedad de todo este análisis y la persecución política que padecen los opositores y le hace juego al Gobierno", indicó.