LA SALUD EN EMERGENCIA: Ginés culpó al personal de salud por contagios de coronavirus y fue repudiado por gremios

El ministro de Salud había dicho que trabajadoras y trabajadores del sector fueron contagiados “por sus colegas y por no usar correctamente la ropa”. Fesprosa lo cuestionó públicamente.

21 de abril

El ministro de Salud Ginés González García, sin hacerse cargo del bajo presupuesto destinado a la salud en tiempos de pandemia, hizo referencia en una entrevista al alto porcentaje de contagios entre el personal de salud que, claro, es de los más expuestos al contagio de Covid-19.

Ginés los culpabilizó sin tomar nota ni de la falta de insumos de materiales de bioseguridad (barbijos, batones, botas, guantes, mascarillas) al que accede el personal, ni de la falta de equipamiento en los hospitales públicos.

“Esto tiene que ver con que no se usó correctamente la ropa, no se sacaron correctamente la ropa, o muchos de ellos concurrieron con fiebre a trabajar. Tenemos que ser menos omnipotentes y entender que si tenemos un síntoma, lo primero que tenemos que hacer es no ir a un lugar donde podemos contagiar a mucha gente”, fueron las palabras del ministro atacando al personal de salud que están en la primer línea contra el coronavirus todos los días.

Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) repudiaron este ataque. “Convertir a las víctimas en victimarios sólo va a empeorar una situación, ya difícil de por sí”, afirmó su presidenta María Fernanda Boriotti, quien lo comparó con una situación de abuso cuando se culpabiliza a la mujer víctima por supuestamente haber “provocado”.

Boriotti agregó: “nosotros le preguntamos al ministro: ¿Le consta que todos los contagiados tuvieron a disposición equipos de protección en tiempo y forma? ¿Le consta que las enfermeras que fueron a trabajar con fiebre no fueron presionadas por las patronales? ¿Le consta que se hicieron test preventivos para detectar casos asintomáticos o control de temperatura? ¿Le consta que todos los profesionales recibieron capacitación adecuada para el uso de Equipos de Protección Personal? ¿Le consta que el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias ejercieron el poder de policía sanitaria para controlar el cumplimiento de protocolos en las clínicas privadas? ¿Conoce la realidad de salarios pluriempleo y precarización laboral entre los trabajadores de la salud?”.

Antecendentes

No es la primera vez que el ministro de Salud enfrenta a las trabajadoras y los trabajadores del sector. En 2005, cuando ejercía el mismo cargo pero respondiendo en aquel entonces al Gobierno de Néstor Kirchner, criminalizó al personal del Hospital Garrahan que estaba llevando adelante una lucha ejemplar en defensa de sus derechos y el de les niñes que se atienden allí, exigiendo un mayor presupuesto para Salud.

En ese momento, Ginés calificó a las y los manifestantes de “grupo salvaje”, “delincuentes sanitarios” que “hacen terrorismo” e incluso acusó penalmente a los delegados que dirigían el paro.

Hace quince años como ahora no parece que lo que le quite el sueño al ministro sea la salud del personal de salud, sino quedar limpio de culpa y cargo. Un discurso que justifique no aumentar mucho el presupuesto y tratar de ocultar el estado critico en el que se encuentra la salud pública.

La única manera seria de combatir el Covid-19 es con mayor inversión del Estado y que la producción de los elementos sanitarios necesarios sean declarados de interés público para que los empresarios dejen de especular con la pandemia, como con las clínicas privadas, en un único sistema de salud pública donde se resguarde a las y los pacientes y a las trabajadoras y los trabajadores de la salud, con acceso pronto y seguro a toda persona que lo necesite. (LID)