LIBERTAD DE EXPRESIÓN: ¿Apriete? Fiscal citó a periodista salteño que tuiteó sobre muertes por desnutrición

Tras denunciar la situación en redes sociales, el director de FM Capital fue citado como “testigo” en la causa que abrió la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal. La excusa es que “colabore” en la investigación.

3 de febrero

La citación, firmada por un auxiliar de la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal (Salta), dice así: “Habiéndose tomado conocimiento de las publicaciones efectuadas por el periodista Kimón Demitropulos, director de F.M. Capital 97.7, en la red social Twitter, y advirtiéndose que las manifestaciones formuladas guardan relación con los hechos que se investigan en las presentes actuaciones (fallecimiento de niños en el Distrito Judicial Tartagal, cuyas muertes se relacionen con cuadros de desnutrición, deshidratación u otras situaciones similares), procédase a adjuntar dichas publicaciones a la presente causa”.

“Asimismo -sigue el texto judicial- por los motivos expuestos en el párrafo precedente, se dispone la citación del Sr. Kimón Demitropulos para que comparezca en esta Fiscalía Penal, a los fines de prestar declaración testimonial”.

https://twitter.com/KimonSalta/status/1222149155415633920?s=20

Cuando Demitropulos recibió la citación en su casa, el pasado jueves, se sorprendió. “Es la primera vez que me entero que se cita a un periodista por una publicación puntual en Twitter”, dice el director de FM Capital en conversación con (LID). “Sí nos había pasado, por investigaciones que hicimos en la radio y notas periodísticas en la página web, que nos citaran para dar alguna información o dato en el marco de alguna causa judicial. Pero es la primera vez que me toca, a título personal, que me citen judicialmente por haber publicado tuits”, afirma.

El martes 28 el periodista publicó un hilo de tuits, visiblemente indignado por la sucesión de muertes de niños wichí a causa de severos cuadros de desnutrición.

Al otro día, el miércoles 29, el fiscal Cabot lo citó a declarar sin demoras, fijando audiencia para el viernes 31 a las 9 de la mañana. Allí fue, aún sin salir de su asombro, Kimón Demitropulos.

“El doctor Cabot me manifestó que hace unas dos semanas se inició una investigación por las lamentables muertes de seis criaturas en lo que va de 2020 y que, en el marco de la investigación, le llegó a sus manos los tuits que yo había publicado”, dice Kimón a este diario. Y previendo que como periodista puede tener información relevante, el fiscal le preguntó si está dispuesto a “colaborar” en la causa.

“Obviamente dije que sí, pero siempre amparándome en el derecho constitucional de preservar las fuentes”, dice el director de FM Capital. En ese marco, pudo relatar algunas de las cosas que conoce, “poniendo al tanto al fiscal de información que es la que se publica en los medios y es materia periodística cotidiana”.

La declaración de Demitropulos duró alrededor de media hora. Sobre el final de la audiencia, el fiscal Cabot le manifestó al testigo que, al incorporarse los tuits a a causa, “ya está adentro del expediente” y que queda “un canal abierto por si en algún momento quiera agregar información o pruebas relacionadas con posibles irregularidades que se hayan cometido, tanto en el gobierno actual como, sobre todo, en el anterior y que hayan llevado a la desidia y la muerte de estas criaturas”.

Tanto por el nivel de celeridad con el que el periodista fue citado, como por el tenor de sus manifestaciones en Twitter, donde dijo cosas que tanto en Tartagal como en toda Salta son vox populi, resulta más que llamativo que se lo haya convocado a atestiguar en una causa en la que el fiscal Cabot debería invertir su tiempo y sus recursos en investigar a fondo hechos y circunstancias, no opiniones o expresiones personales de periodistas.

“Sinceramente espero que se avance en esa investigación, que tenga sus frutos, obviamente voy a tratar de colaborar, tanto en mi rol de periodista pero sobre todo como ciudadano”, concluye Kimón Demitropulos sin salir aún de su sorpresa por semejante preocupación judicial sobre sus expresiones.

Desde ya que no sería la primera vez que desde el Poder Judicial se activan prácticas sutiles (usando las propias herramientas legales en procesos y expedientes), enmascaradas en pedidos de colaboración con fines de verdad y justicia, pero que terminan siendo verdaderos aprietes o condicionamientos a la libertad de expresión. Sobre todo en asuntos en los que el Estado en su conjunto (gobierno quien gobierne) es el máximo responsable del hambre, de las miserias de la población y de la muerte de inocentes por no tener sus derechos básicos garantizados desde hace décadas. (LID)