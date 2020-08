LIBERTADOR GRAL SAN MARTÍN: Novena muerte por Covid-19 en Ledesma Jujuy, deja al desnudo el colapso sanitario

Hoy a las 02:30 hs. de la madrugada falleció Juan José Barrionuevo, obrero de la sección taller radio base del Ingenio Ledesma, a causas de covid-19. Antes de fallecer Juan José, que tenía 64 años, le faltaba poco para jubilarse, y era uno de los obreros mayores de 60 años que la empresa tenía que otorgar la licencia remunerada por ser parte de la población de riesgo, estuvo desde el 31 de julio a la espera de una cama en el hospital San Roque, que atiende a los casos positivos de coronavirus de mayor gravedad y es el nosocomio especializado en neumología dependiente del estado provincial.

6 de agosto

El colapso sanitario

La respuesta al pedido del obrero, la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma-OSPAIL-, y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma-SOEAIL- al Comité Operativo de Emergencia-COE-, que dirige el gobernador Gerardo Morales y su Ministro de Salud Gustavo Bouhid, nunca llego, motivo por el cual el obrero azucarero falleció en el sector de internaciones de la obra social de los azucareros sin que se haga todo lo que se podía hacer para intentar salvar su vida.

Este destrato indignante de parte del gobierno a la familia azucarera y la comunidad en gral., tiene lugar en Libertador Gral. San Martin, donde hay más de 663 casos positivos de coronavirus a la fecha, y en el departamento Ledesma, donde se contabilizan al día de hoy 937 contagios de covid-19. Departamento de la provincia de Jujuy donde más contagios de coronavirus hay si se tiene en cuenta la cantidad de contagios con respecto a la población de 81.790 habitantes. Pero el gobernador Morales y el ministro Bouhid siguen negando que falten camas para atender a pacientes graves de covid-19 y que este colapsado el sistema sanitario, y continúan sin decir una palabra con respecto a los incumplimientos de Ledesma SAAI en lo referente a medidas de prevención ante el brote de contagios de covid-19, cuando esto es más que evidente.

La bronca obrera frente al afán de lucro patronal y la obsecuencia gubernamental

Con el deceso de Juan José Barrionuevo, ya son nueve los obreros del complejo agro industrial de Ledesma SAAI, propiedad de la familia Blaquier-Arrieta, que fallecieron de covid-19 de lugares de trabajo como la fábrica de azúcar, el empaque de frutas, la fábrica de papel y el Lote Paulina. Ante estos hechos, no solo los obreros y sus familias mastican bronca, sino también gran parte de la comunidad de Libertador y Dpto. Ledesma piden por los medios de comunicación radiales y las redes sociales que la empresa Ledesma paralice su producción hasta que esta cumpla con los requerimientos de seguridad, salubridad e higiene que solicitan los trabajadores a través del SOEAIL y UATRE seccional 877 Ledesma.

Sin embargo, la patronal ni atinó a parar totalmente por desinfección, testeos, y a otorgar a todos obreros a los que les corresponde las licencias por población de riesgo, y tampoco el gobierno provincial por medio del COE tomó siquiera medidas ante el incumplimiento de la empresa de protocolos, resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación y decretos presidenciales. Lo que da cuenta de la total impunidad con la que cuenta la familia millonaria Blaquier en Jujuy y de la sumisión que tiene ante esta el gobernador Gerardo Morales, sus funcionarios y la UCR, actitud similar a la que tuvieron con respecto a Ledesma SAAI las gestiones gubernamentales del PJ de Fellner y Barrionuevo.

Los responsables de este crimen social

Entre los responsables de este crimen social, que en primer lugar tiene epicentro en las fábricas y establecimientos rurales y en segundo lugar en la localidad de Libertador Gral. San Martin, están tanto la empresa que expone a los obreros a producir sin que se garantice las condiciones de seguridad e higiene en todas las secciones, los lotes y los transportes, el distanciamiento social en los lugares de trabajo y en los medios de transportes puestos por la compañía para trasladar a las fincas a los obreros, el testeo de todos los trabajadores, las licencias remuneradas a los obreros que son parte de la población de riesgo por ser mayores de 60 años o padecer enfermedades crónicas, y el tiempo de aislamiento de los contactos estrechos, como al gobierno provincial de Morales que profundizo el desfinanciamiento del sistema de salud público, lo que lleva a que hoy el mismo se encuentre colapsado, sin capacidad de infraestructura y recursos para atención e internación de todos los contagiados de coronavirus, y con gran parte de los trabajadores de la salud contagiados por carencia de elementos de bioseguridad en cantidad y calidad.

Organizar y garantizar las medidas de fuerza para frenar los contagios y muertes

El llamado al paro por 24 hs. del SOEAIL se convocó por la presión que genero la base obrera y los delegados sobre la comisión directiva del sindicato cuando había 7 trabajadores fallecidos. Lamentablemente la medida no logro una gran adhesión en la fábrica y el campo, al calar entre los trabajadores la campaña de prensa de la empresa que planteaba que el paro era ilegal por no estar avalado por el Ministerio de Trabajo, y al no haber sido preparado por los delegados y la base obrera, que además de exigir el llamado al paro a la comisión directiva del sindicato también le exigía que llame a una reunión virtual del cuerpo de delegados para preparar y garantizar la medida de fuerza.

A días de llamado a la medida de fuerza, actualmente hay 9 trabajadores del complejo agro industrial de Ledesma SAAI muertos de covid-19 y más de 221 contagiados, según los casos positivos de covid-19 que reconoció la empresa. Por lo que se hace urgente una respuesta con la fuerza y los métodos de la clase trabajadora a tanto destrato. Dado que la patronal por la vía de la negociación en las teleconferencias que llama el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Jujuy esta negada a conceder los puntos centrales del petitorio para proteger la salud de los obreros.

Para terminar con el atropello patronal y la vista gorda del gobierno provincial, y homenajear a todos los compañeros fallecidos por responsabilidad de la empresa y el gobierno, hace falta que las medidas de fuerza sean resueltas y preparadas con la base obrera y el cuerpo de delegados, para que la huelga sea contundente y le imponga a Ledesma SAAI la paralización de la producción por unos días para que se lleve a cabo una desinfección profunda de las fábricas, establecimientos rurales y el transporte, el testeo de todos los obreros, las licencias pagas a toda la población de riesgo, el respeto al tiempo de aislamiento de 14 días de los contactos estrechos, y el reconocimiento de la comisión de seguridad e higiene propuesta, votada e integrada por los delegados, que lleve a cabo un rol como veedora de que el petitorio obrera tenga cumplimiento en las diferentes secciones y sectores del ingenio. Solo de este modo se puede frenar los contagios de coronavirus y muertes obreras, dejando bien en claro, a través de una demostración de la fuerza, que las vidas de los trabajadores importan y deben estar siempre por encima de sus ganancias millonarias. (LID) Por Miguel López