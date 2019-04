La Argentina, noticia en los medios extranjeros: alertan por posible default y por la debilidad de Macri

Para The Financial Times, "La Argentina está al borde", mientras las agencias internacionales ponen en duda la reelección de Cambiemos en octubre.

25 de abril

Agencias de noticias y medios extranjeros coincidieron este jueves en advertir sobre los riesgos de un nuevo default de la economía argentina, ante la suba de la cotización del dólar frente al peso y del riesgo país, que superó los mil puntos.

La agencia Bloomberg advirtió a media mañana del jueves en un cable que "los bonos argentinos se hunden en un territorio apenado por las flaquezas de Macri", mientras que el Financial Times afirmó que el país está "al borde".

En una nota firmada por Carolina Millan, y replicado en los principales portales de noticias extranjeros, Bloomberg señaló que "los bonos del Tesoro rompen el nivel de angustia de 1.000" puntos del riesgo país.

"Los bonos de Argentina cayeron por segundo día consecutivo, enviando un indicador implícito de probabilidad de incumplimiento más del 60 por ciento y sacudiendo la resolución de los inversores que quieren creer en el presidente Mauricio Macri rechazará a sus enemigos populistas y ganará la reelección este año", afirmó.

"La Argentina vuelve a sentir el dolor de ser considerado uno de los créditos más riesgosos en mercados emergentes a pesar de los avances en un déficit fiscal y una línea de crédito récord del El Fondo Monetario Internacional como un fortalecimiento de la demanda de dólares por activos de alto rendimiento", señaló la agencia de noticias.

La baja "llega en un momento difícil para Macri, que está luchando contra una inflación altísima y una recesión antes de las elecciones de octubre que han erosionado su imagen pública en las urnas y han llevado preocupaciones de una remontada populista por su antecesora Cristina Fernández de Kirchner", concluyó la agencia.

The Financial Times había incursionado en el camino alarmista unas horas antes que Bloomberg: "La Argentina está al borde", afirma el diario británico en una nota de la periodista Colby Smith sobre la Argentina.

"La situación solo va a empeorar si (el mandatario) no encuentra una manera de avanzar en estos temas", advirtió. El artículo repasa las últimas medidas del Gobierno, desde Precios Esenciales a la banda de flotación.

"Cuando fue elegido presidente de la Argentina en 2015, Mauricio Macri fue aclamado como un líder pro mercado y pro reformas dispuesto a tomar decisiones de política pública que eventualmente enderezarían una economía devastada por la inflación. Con una crisis monetaria extendida y habiendo accedido al mayor programa del FMI en la historia, y frente a la elección presidencial de octubre, su administración está fracasando en lidiar con la volatilidad del mercado y en mantener contentos a los electores", planteó The Financial Times.

"El peso argentino se hunde de nuevo cuando la crisis económica muerde", afirmó Adam Jourdan, en una nota de la agencia Reuters este mediodía, replicada en medios extranjeros.

"La moneda argentina alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar estadounidense, aumentando el desafío para la administración del presidente Mauricio Macri" frente a unos "mercados locales ingobernables".

La agencia destacó "la incertidumbre sobre una recesión mordaz y la alta inflación", que alimentaron "el nerviosismo de los inversionistas sobre las elecciones de octubre".

"La deuda argentina también ha sido golpeada, con los rendimientos de los bonos aumentando considerablemente, mientras que el riesgo país de la nación latinoamericana ha aumentado a su nivel más alto en cinco años, superando a otros mercados emergentes similares", resaltó Reuters.

"La candidatura a la reelección de Macri se ve cada vez más tensa, ya que lucha por dominar la inflación anual que supera el 50 por ciento y aplacar a un electorado muy afectado por el malestar económico, un peso volátil y un aumento de la pobreza", advirtió la agencia.

"Esto ha asustado a los mercados, preocupado por la incertidumbre política y lo que podría significar para la deuda del país y la posibilidad de reestructurarse bajo un nuevo liderazgo", estimó.

"Macri se enfrenta a un desafío cada vez mayor en las encuestas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vista como una posibilidad más arriesgada para los inversores debido a sus políticas populistas pasadas. Algunas encuestas muestran que ahora está venciendo a Macri en una segunda vuelta", señaló Reuters, en una visión similar a la de The Financial Times y Booomberg. (IProfesional)