La Argentina va a proponer un nuevo acuerdo al FMI para refinanciar su deuda

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que "no hay fecha" definida para presentar la propuesta de reestructuración a los tenedores privados de bonos por US$ 68.842 millones de deuda emitida bajo legislación extranjera, al tiempo que anunció que buscará un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar otros US$ 44.000 millones.

31 de marzo

Guzmán, en una rueda de prensa que ofreció esta noche en el Palacio de Hacienda, afirmó que aún "no hay fecha" definida para presentar la propuesta de reestructuración a los tenedores privados de bonos.

La oferta para el canje de US$ 68.842 millones emitidos bajo legislación extranjera, podría contar con un periodo de gracia para el pago de la deuda, la reducción de cupones, la quita de capital, junto con extensión de plazos “en múltiples combinaciones” de estas herramientas, dijo Guzmán.

Guzmán también destacó que desde su cartera le presta "mucha atención al análisis de sostenibilidad de la deuda que hizo el FMI” el 20 de marzo y que apuntaba a que Argentina necesitaba cinco años de gracias, una quita de entre US$ 55.000 y US$ 85.000 millones “o una combinación de estos factores”.

“La oferta no tiene por que ser exactamente igual, pero sí prestamos atención a las sugerencias del staff técnico del Fondo”, dijo el funcionario quien también detalló que le podrían brindar a los acreedores un bono atado al PBI "si es de su interés”.

Al mismo tiempo, el ministro aseguró que el gobierno quiere trabajar en "un nuevo acuerdo con el FMI, en base a los propios supuestos macroeconómicos, que le brinden sustentabilidad al pago de la deuda".

"Argentina no está en condiciones de hacer frente al acuerdo logrado por el gobierno anterior“, dijo Guzmán durante la rueda de prensa, al referirse a la deuda asumida por unos US$ 44.000 millones bajo la gestión de Mauricio Macri.

Sin embargo, apuntó al "diálogo constructivo" que viene teniendo el Gobierno con el FMI y que espera que se normalice la situación desatada por la pandemia del Coronavirus, para que una misión técnica del organismo realice las revisiones de acuerdo al Artículo Cuarto del organismo ”paso previo a las negociaciones”.