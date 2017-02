La CGT asegura que se perdieron 400 mil puestos de trabajo

La Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que hubo 400 mil despidos en lo que va de gestión de Cambiemos. Así lo confirmó Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales que integran la conducción de la central obrera.

5 de febrero

Según el secretario del gremio de Dragado y Balizamiento, de acuerdo a los datos del propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) "cayeron 127 empleos registrados".

Los economistas y los dirigentes sociales suelen explicar que cuando cae un empleo en blanco hay una onda expansiva en el empleo informal. No exageramos si hablamos de una pérdida de 400 mil puestos de trabajo. Es una locura", explicó.

"El problema es la destrucción de trabajo. Hay despidos como consecuencia del derrumbe de la actividad económica y la caída del consumo", consideró Schmid.

El sindicalista apuntó contra el empresariado y afirmó que la responsabilidad del sector frente a la pérdida de puestos de trabajo "es la falta de cooperación".

"Lo que está intentando hacer la UIA es justificar su falta de colaboración, al decir `si no hay venta ni consumo no puedo seguir manteniendo a la gente´. Pero ésa no era la idea del compromiso que tomamos todos. Para decirlo en lenguaje del fútbol, el espíritu era aguantar los trapos hasta marzo a ver si se ponía en marcha la economía. No lo hicieron. La ola de despidos se acentuó en diciembre y se puso peor en enero", afirmó.

Consultado sobre la movilización anunciada para el 7 de marzo, sostuvo que la idea es ir "calentando los motores para desembocar en una protesta de mayor envergadura a finales de marzo".