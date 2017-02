La CGT aseguró que la marcha del 7 de marzo será "muy importante" y reclamó respuestas del Gobierno

El integrante del consejo directivo de la CGT y titular del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Coria, aseguró que la movilización convocada por la CGT para el 7 de marzo "será muy importante", porque "las respuestas que necesitan los sectores industrial y de servicios por parte del gobierno nacional no fueron claras", y afirmó que la totalidad de los gremios y delegados de la actividad portuaria y marítima acompañará la protesta.

Coria, vocal de la reunificada CGT y también secretario de Finanzas de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) que conduce el triunviro Juan Carlos Schmid e integran dieciséis sindicatos, explicó en declaraciones a Radio Splendid que el movimiento obrero no se opone a las importaciones, aunque señaló que deben ser "graduales" tanto para la industria como para los servicios.

"Pareciera que quienes causan todos los males son los trabajadores. Pero en realidad pagan las consecuencias de las equivocaciones. Los gremios garantizaron la gobernabilidad durante 2016, cuando podrían haber realizado protestas o haber presionado para que se convocase a reuniones. Del otro lado no se piensa igual. Sabíamos de los momentos difíciles heredados, de la situación del transporte y del puerto de Buenos Aires, por ejemplo, pero hubo una gran prudencia. Esperamos que el gobierno modifique la actitud este año", puntualizó el gremialista.

En otro orden y, al referirse a la decisión oficial de traspasar el puerto a la Ciudad de Buenos Aires, Coria detalló que cuando se adoptan determinaciones que afectarán "el aspecto logístico de exportaciones e importaciones, lamentablemente los trabajadores no participan", y reseñó que ya "se padeció idéntica medida con Puerto Madero 1 y 2, cuando se modificó el proyecto y la logística a largo alcance, lo que cercenó gran parte del puerto".

"Pareciera que se regresará a ese camino. A través de la Dirección Nacional de Puertos y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables se discutían proyectos y modalidades conjuntas para no entorpecer el comercio. Se desconoce cómo se trabajará con la ciudad ahora. No hubo reuniones. No queremos suponer que el único interés es el negocio inmobiliario", puntualizó el dirigente.

Coria sostuvo que, hasta ahora, el gobierno solo ofreció "paliativos" a través de la Administración General de Puertos, y reclamó ante la complejidad del tema que se detalle qué empresas invertirán, porque en "el puerto de Buenos Aires están los grandes jugadores-operadores mundiales y también tienen incertidumbre", lo que en modo alguno puede favorecer a "los trabajadores", aseveró.

Para el dirigente, los depósitos fiscales deben ser reubicados en aéreas logísticas cercanas al puerto y "no puede aguardarse que funcione la autopista ribereña o el Paseo de la Costa, porque las empresas no invertirán ante esa falta de mínima previsibilidad".

Coria reclamó respuestas a la cartera de Transporte, a cuyas autoridades solicitó una reunión para esclarecer "la situación". (Télam)