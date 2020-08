La CGT le contestó a Máximo Kirchner: “No laburó en su vida y nos viene a decir cómo manejarnos”

Lo dijo Carlos Acuña, luego de las críticas que el diputado nacional lanzara contra la conducción de la central sindical por haber avalado reclamos patronales.

5 de agosto

Nadie sabe a ciencia cierta si los popes de la CGT alguna vez en su vida trabajaron. Disfrutan, desde hace décadas, de un lugar cómodo y privilegiado en los sillones calientes de sus sindicatos o de la central nacional. Sin embargo, se permiten criticar a quienes “nunca laburaron”.

Esa fue la chicana elegida por Carlos Acuña para criticar a Máximo Kirchner. La interna en el Frente de Todos volvió a emerger.

Hay que recordar que el presidente del bloque de diputados oficialista había criticado a la conducción de la CGT -y en particular a Héctor Daer- por haberse reunido con la cúpula empresaria agrupada en la AEA y haber respaldado sus demandas.

La respuesta de Acuña llegó durante una reunión del Consejo Directivo de la central obrera. La frase trascendió a través de Clarín y otros medios, que confirmó el malestar de los jerarcas sindicales.

Según la misma fuente, uno de los presentes en el cónclave burocrático señaló: "Máximo se queja de los medios, pero en vez de llamarnos a nosotros para ver qué pasó en la reunión con AEA prefirió salir a criticarnos".

Las críticas dejan entrever algunas tensiones que recorren al Frente de Todos, una coalición que se formó a mediados de 2019 y que, desde el vamos, reunió a muy diversos sectores del peronismo.

Sin embargo, esas tensiones no llegan a poner en cuestión pilares estratégicos de la política nacional. Sirve de ejemplo lo ocurrido alrededor del acuerdo entre el Gobierno y los grandes especuladores. No solo no hubo críticas por parte de quienes se ubican en el sector más crítico del kirchnerismo, sino que -al contrario- hubo elogios.

De hecho, durante una entrevista que tuvo lugar en la noche del martes, el mismo presidente confirmó que había moderado el enfrentamiento con los grandes especuladores por consejo de Cristina Kirchner. (LID)