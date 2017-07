La CGT rechazó la reforma laboral que quiere impulsar el Gobierno

Uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, sostuvo que esa medida "no generará un mayor crecimiento económico"

18 de julio

Uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, rechazó la reforma laboral que busca impulsar el Gobierno, al sostener que esa medida "no generará un mayor crecimiento económico".

A su criterio, esa reforma constituye "un embate en toda la región", ya que se ha aprobado recientemente en Brasil.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, admitió que impulsa una reforma laboral destinada a mejorar la productividad por sectores, y sostuvo que la posibilidad de aprobarla dependerá de lo que "los actores sociales estén dispuestos a trabajar".

Schmid consideró que "las inversiones al país no llegan, pero no por los convenios colectivos: es por otros elementos que, si ser abordados, no van a propiciar un mejor momento económico en el país".

"En realidad, lo que se está buscando es ajustar por el lado de la cadena más débil, que es el asalariado, y no creo que esa reforma genere un mayor crecimiento económico. En todo caso, si lo logra, será multiplicando la desigualdad", alertó el dirigente en diálogo con radio La Red.

Además, insistió: "las inversiones no llegan porque se ha derrumbado el consumo, hay una alta carga impositiva, hay problemas en los cuadros tarifarios, hay falta de acceso al crédito para la actividad productiva y una alta especulación asentada en el sector financiero".

En ese sentido, estimó que con el impulso a una reforma laboral, el Gobierno "oculta otras variables que no están funcionando".

Por último, Schmid hizo referencia a la situación económica del país: "es decididamente mala. Hay una cuestión generalizada de gente que no llega a fin de mes, aumento de la pobreza y falta de expectativas de mejora en los próximos meses".