La CGT se dio cuenta de que la “reforma previsional” no sería favorable a los jubilados

Se reunió la “mesa chica”. Dijo que rechaza la reforma previsional que ya tiene dictamen de comisión en el Congreso. Pablo Moyano pegaría el faltazo a la reunión de Consejo Directivo. Más crisis en la CGT.

28 de noviembre| |

Parece que ni el mal momento del gobierno ni los cuestionamientos que recibe terminan de despabilar a la conducción cegetista.

La semana anterior, cuando creía que el “pacto de la Rural” había conjurado las críticas y diferencias por su actitud ante la reforma laboral, volvió a quedar en el tapete. De un sector de la propia CGT surgió una convocatoria a una marcha al Congreso y del peronismo político un llamado a que se hagan cargo de lo que habían arreglado. Ni la foto y el agua bendita de Francisco pudieron anotar a favor.

Quizá por eso intentaron arrancar la semana mostrando algún gesto. Este lunes se reunió la “mesa chica” que reúne al triunvirato con algunos referentes de peso. Entre ellos estuvieron hoy el anfitrión Andrés Rodríguez, Rodolfo Daer (alimentación), Armando Cavalieri (comercio), Francisco Gutiérrez (metalúrgicos) y José Luis Lingeri (obras sanitarias).

Antes de entrar y a la salida, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer marcaron la posición oficial. El hombre de la CATT (transporte) transmitió “el rechazo y desaprobación por la inconsulta reforma previsional del oficialismo”. Daer agregó que "en lo previsional, el proyecto oficial afecta el cambio de fórmula y la manera de realizar el corte”.

Recordemos que el proyecto fue presentado hace casi dos semanas por el Gobierno nacional y ya tiene dictamen de comisión. Una “reforma” que no solo afecta a los trabajadores pasivos, la mayoría de los cuáles verá reducidos sus ingresos reales. También a millones de trabajadores que la CGT representa y no solo no llegan a fin de mes, sino que con la contrarreforma previsional no lo harán nunca.

Ante ese brutal ataque a las condiciones de vida de los trabajadores más vulnerables, los jubilados, la CGT respondió con una crítica tardía y la convocatoria a una reunión de Consejo Directivo que termina de confirmar sus propias fisuras.

Ese fue, justamente, uno de los temas inevitables de la reunión de la “mesa chica”. Ante la pregunta de los periodistas sobre la existencia de una “grieta” en la CGT y la convocatoria a la marcha del 29, Daer intentó relativizar la crisis. "Hay una falta de comunicación sobre el alcance que tiene en términos laborales este proyecto de ley. No existe un apuro ni mucho menos, pero creemos que hacer hincapié en el tema de la ley laboral y no hacerlo en el tema previsional es un error estratégico que genera debilidades en el futuro de los jubilados".

La frase no tiene ninguna edición. Es textual. El vocero cegetista, inconmovible, aseguró que es “un error estratégico” no “hacer hincapié” en el tema previsional. Pero no anunció ninguna medida para frenar el robo al ANSES y el bolsillo de los jubilados que discuten el Gobierno y gran parte de la oposición parlamentaria.

Además la “mesa chica” se encargó de confirmar que no asistirá a ninguna marcha contra las reformas pero "cualquier gremio que no se sienta contenido por la CGT tiene derecho a expresarse como lo considere".

El “permiso” del triunvirato no es más que un reconocimiento de la crisis de la central obrera, entre distintos sectores del sindicalismo peronista. Según pudo saber La Izquierda Diario, Pablo Moyano respondió a la convocatoria a la reunión de este martes con un breve “los veo el miércoles en la marcha”.

Moyano será, junto a la Corriente Federal de Trabajadores y las CTA, uno de los convocantes a la marcha del miércoles 29 al Congreso.

También estará allí el sindicalismo combativo y la izquierda, pero marcando una posición clara. Como asegura la declaración del Movimiento de Agrupaciones Clasistas que convoca a movilizarse, “exigimos el retiro de las ‘reformas’ del Congreso e impulsamos un bloque de la izquierda y el sindicalismo combativo que plantea que estos sindicatos y centrales que ahora se movilizan, tienen que organizar un verdadero plan de lucha hasta lograr que se derroten las tres reformas contra los trabajadores, los jubilados y el pueblo”.