La Convención de la UCR ratificó su participación en Cambiemos, pero pidió “un frente más amplio"

La resolución fue aprobada por 267 votos sobre 325 convencionales habilitados. En el cierre, Cornejo sostuvo que “la gestión de Cambiemos no logró bajar la pobreza y no tuvo buenos resultados económicos”. Los cantos contra Macri por parte del sector disidente, la perlita de la jornada.

28 de mayo

Con sede en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, sesionó la Convención Nacional de la UCR para definir el futuro de sus alianzas. Luego de varias semanas de tensiones internas entre el sector disidente de Ricardo Alfonsín y la crítica carta de Cornejo contra el Gobierno, la Unión Cívica Radical definió su continuidad en la coalición gobernante.

Con el voto de 267 convencionales (sobre 325 habilitados), la ratificación de Cambiemos como instrumento para pelear en las próximas elecciones no estuvo exenta de críticas y pedidos de “construir un frente más amplio”, como expresó en su discurso de cierre el gobernador Cornejo, presidente de la UCR. Aprobada la continuidad en Cambiemos, la dirigencia partidaria propuso votar una comisión política que será la que negociará con el PRO y la Coalición Cívica los lugares en las listas, cuestión que fue también fue aprobada por mayoría.

"Queremos ratificar Cambiemos, pero procurar la ampliación de un frente más grande" señaló Cornejo, que a pesar de su tono “crítico” se cruzó con el sector que se oponía a la continuidad de la alianza: "No pretendamos que nos escuchen en la Casa Rosada, en el Congreso o en la sociedad argentina si no somos capaces de escucharnos entre nosotros". Mientras tanto, en los medios y las redes sociales resonaban las estrofas del hit que se hizo popular contra el presidente y que esta vez fueron entonadas entre varios radicales.

"Ratificamos el instrumento que tuvimos para vencer al populismo. Estamos orgullosos de lo que hicimos en el 2015, pero también con humildad y sin soberbia debemos decir que no ha alcanzado para conquistar a la clase media, que ha recibido solo el ajuste", sostuvo Cornejo. Y remarcó: “Que dejen de decirnos que no podemos hablar en público. Queremos una nueva coalición, no importa el nombre, que se respeten los partidos como en Uruguay, en Chile, países vecinos. El presidente Macri debe entender que hay que ser tolerante con las diferencias y que debemos dialogar más y respetar al radicalismo, no solo porque contribuyó con su triunfo sino porque tenemos ideas sensatas”.

Con la resolución de la Convención Nacional quedan saldadas las dudas acerca de la continuidad de la UCR en el Gobierno, algo con lo que se ha especulado en los últimos meses de tensión y críticas cruzadas.

Al finalizar la Convención, Cornejo habló con la prensa y fue consultado sobre la posibilidad de ampliar la coalición con la incorporación de Roberto Lavagna. “¿Por qué no? A él lo veo poco predispuesto a la competencia al interior de Alternativa Federal. ¿Pero por qué no hacer esos intentos?”. Y finalizó: “Hay un sector importante de la población que está perdiendo la esperanza en Cambiemos. Tenemos que dar señales de que queremos cambiar”.