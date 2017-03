Tucumán:La Justicia condenó a la minera La Alumbrera por contaminación ambiental

Tras 10 años de juicio, la empresa apostada en Catamarca deberá pagar $5 millones por daño material y moral, y sanear el medio ambiente

15 de marzo

La Cámara Federal de Tucumán falló de forma unánime contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años.

Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.

Fuentes judiciales aseguraron que la compañía ya apeló la medida.

Se trata de un caso iniciado en 2007 por los hermanos Carlos y Antonio Aranda que habían denunciado la contaminación de un curso de agua para consumo que estaba en su propiedad.

En diciembre pasado la Justicia desistió lo dicho por los demandantes al considerar y según la empresa "el agua que llega a la ciudad de Concepción no tiene mercurio -como lo sostenía la demanda-, que el agua del manantial que existe en la propiedad de los demandantes está contaminada con material bacteriano (es decir orgánico, no mineral), y que entre el manantial de los demandantes y el lugar del alegado derrame del contenido del mineraloducto no existe vínculo físico alguno".

Pero ahora la Cámara Federal, que aceptó la apelación de los Aranda, entendió que hubo un perjuicio en el medio ambiente.

Vale recordar que el año pasado un gerente general de la compañía fue procesado por el juez federal Fernando Poviña, al encontrarlo penalmente responsable por la contaminación con metales pesados en la cuenca de los ríos Salí-Dulce.

Por otro lado, hace poco la Auditoria General de la Nación (AGN), informó que en la gestión anterior la Secretaria de Minería no había cumplido con su trabajo de control sobre la compañía.

A fines del año pasado la empresa Minera Alumbrera decidió que la continuidad de las operaciones de sus yacimientos de Bajo de la Alumbrera y Bajo el Durazno llegará hasta mediados de este año, cuando iniciará el plan de cierre de la mina.

En su momento desde la empresa explicaron que el principal motivo es la compleja situación de la minera internacional, con una baja notable en el precio de los "commodities" que afecta sensiblemente a los productores de cobre. Esto llevó a muchas empresas productoras a cerrar definitivamente en otros países.

En el caso de Catamarca, Alumbrera hizo un rediseño operativo de sus actividades en el yacimiento para mantener la viabilidad económica y ya comunicó su nuevo plan al personal, al que le garantizó la fuente laboral hasta el 2017, según relevó diario BAE.