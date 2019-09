La UIA dice que "no hubo acuerdo" y que los empresarios no pueden pagar el bono

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, aclaró hoy que el sector privado no está en condiciones de pagar un bono salarial de 5.000 pesos por el contexto de "enorme recesión".

23 de septiembre

"No hubo acuerdo en este contexto de una enorme recesión y caída de ventas. Muchas empresas, las más grandes podrían pagar un bono. Pero las pymes están viendo como subsistir", dijo el directivo.

En declaraciones a la radio Futurock, Acevedo consideró que sería "muy complicado" que el Gobierno de Mauricio Macri decidiera establecer el bono salarial por decreto porque las finanzas de la mayoría de las empresas están complicadas.

"Hablar de un bono hoy no se puede. Sí de ver como ir recomponiendo el salario. Como se va a hacer esto en los meses que vienen", sostuvo el industrial de cara a los que sería un cambio de gobierno y de plan económico a partir de diciembre.

Tras perder por más de quince puntos porcentuales en las elecciones primarias contra el Frente de Todos, el Gobierno de Mauricio Macri había anunciado que impulsaría el pago de un bono de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado.

A más de un mes de ese anuncio, ahora el presidente de una de las mayores cámaras empresarias de la Argentina aclaró que no hay acuerdo y que no lo ve viable: "El Estado quizás pueda hacerlo, pero el privado no".

Acevedo señaló que se están reabriendo paritarias y hay negociaciones para analizar cómo se sobrelleva la situación, porque hasta los propios trabajadores "están viendo la situación", dado que una firma que opera al 50% de su capacidad instalada no está en condiciones de ofrecer mejoras.

"La mayoría de los empresarios viven del mercado interno aunque también tengan exportaciones. Y necesitan de un mercado interno activo para poder vender. Es claro que el aumento de la capacidad de compra de la gente es una prioridad también para los empresarios, pero en este contexto es muy difícil dar aumento", dijo Acevedo.

El dirigente expresó que la administración Macri "no tiene plan productivo" y se quejó de que el Gobierno "lamentablemente ignoró a la industria" porque "tiene preconceptos de que de la industria es antigua. Y la industria no es antigua ni moderna, tiene que ser competitiva". (INfogremiales)