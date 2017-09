La brecha salarial de género llega hasta el 35% en el sector informal

Son datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el INDEC, y que muestran una diferencia de hasta 24% para asalariados registrados

22 de septiembre

La brecha salarial entre mujeres y varones en la Argentina oscila entre "el 21 y 24 por ciento" en el caso de los trabajadores registrados, y asciende al 35% en el segmento informal, según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo.

En ese marco, una de las medidas que impulsará la cartera que conduce Jorge Triaca para mejorar la inserción laboral de las mujeres y achicar esa brecha salarial es través de un proyecto de ley para elevar la licencia por paternidad de dos días corridos, como rige actualmente, a 10 días corridos.

El subsecretario de Políticas y Estadísticas Laborales, José Anchorena indicó que, en base a la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el INDEC entre los asalariados registrados el salario promedio de los varones en el primer trimestre del año se ubicó en $17.038 mientras que para la remuneración de las mujeres alcanzó a $13.517, lo que implica una brecha de 21%. En tanto, en el segmento de trabajadores no registrados, esa distorsión es de 35 por ciento.

En cambio, Anchorena precisó que si se toman los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), esa brecha salarial entre mujeres y hombres es de 24 por ciento.

El funcionario evaluó que una de las causas de esa diferencia salarial responde a "una menor cantidad de horas trabajadas" por las mujeres.

"Casi todo pasa por tiempo y horas de trabajo en el mercado versus en la casa. Esa es la clave de todo. Claramente hay un déficit de política de cuidado estructural en Argentina donde no hay posibilidad de la mujer y de la familia en su conjunto de dejar a hijos y adultos de tercera edad en lugares de cuidado, y terminar siendo la mujer la que se termina encargando en los hechos", explicó.

Anchorena subrayó que si se analiza el ingreso salarial horario ($101 para los varones vs. $104 para las mujeres) "la brecha desaparece".

"Otra vez, lo que significa esto es que casi toda la brecha de ingresos mensuales se debe a diferencias de horas de trabajo más que a diferencia de ingresos salariales horarios. Eso es un dato importante porque eso implica políticas diferentes para la mejora de la mujer en el mundo laboral", enfatizó en declaraciones relevadas por DyN.

El estudio reflejó que las mujeres se sitúan mayoritariamente dentro del grupo de menores ingresos, en el decil 1 se concentran 1,1 millón de mujeres, mientras que los varones son 525.000. Por el contrario, en el decil 10 que nuclea a la población de mayores ingresos, la proporción se invierte.

También la tasa de empleo sigue siendo más baja para las mujeres en comparación a la de los varones: 43,1% versus 66,3%.

Anchorena destacó que la diferencia en la tasa de actividad entre varones y mujeres es muy marcada en el caso del NEA (62,4% vs. 38,6%); NOA (71% vs. 44,4%); y Cuyo (67,2% vs. 41,3%), mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, esa proporción es más pareja (75,2% vs. 59,6%), lo que refleja que "hay que focalizar" en el interior las acciones de equidad de género para mejorar la inserción laboral femenina.IPROFESIONAL