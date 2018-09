La crisis del dólar tiene sus ganadores: entre ellos, los empresarios amigos

El fuerte ajuste del tipo de cambio volvió a dejar al desnudo la situación crítica de la economía. Las consecuencias y las penurias no alcanzan a un pequeño sector. En este lío conocé a los que ganan.

1ro de septiembre

El salto del dólar que tocó los $ 40 volvió a traer a la memoria de muchos las crisis previas en Argentina como la del 89 y la del 2001. Si bien hay varios elementos diferentes a esos hechos hay puntos de contactos. Que las crisis no afectan a todos por igual es uno de ellos.

Ahora también hay ganadores claros que se benefician con la megadevaluación. Veamos.

Exportadores La gran mayoría de las exportaciones se concentran en alrededor 50 empresas de los sectores cerealero y oleaginoso (Aceitera General Deheza, Vicentin, Molinos Río de la Plata, Louis Dreyfus, Nidera, Noble), aluminio (Aluar), la siderurgia (Siderca), minería (Minera Argentina Gold), el automotriz (donde las exportaciones se compensan con las importaciones de autopartes) y el complejo Petrolero-Petroquímico (Pan American Energy, YPF, PBB Polisur, Unilever, Monsanto).

Estas compañías ganan con la devaluación por vender en dólares. En diciembre pasado por cada dólar exportado obtuvieron $ 17. Pero con la devaluación por cada dólar exportado embolsaron $ 40 (si se utiliza el tipo de cambio al que saltó el jueves). Esto significa que sus ingresos se dispararon más del 100 %. No hay paritaria que haya cerrado a ese porcentaje.

Las cinco empresas que más exportaron fueron las multinacionales Cargill, Cofco, Bunge, Dreyfus y la argentina Aceitera General Deheza (AGD).

Grandes empresas Muchas de las compañías que están entre las principales exportadoras del rubro de alimentación y de artículos de limpieza comunicaron al sector supermercadista que no vendían productos ante la fuerte devaluación. En tanto, otras empresas anunciaron que desde el lunes habrá suba de precios de hasta el 15 %.

Algunas de esas empresas son Molinos, Arcor, Aceitera General Deheza y Unilever. Como estas compañías también exportan especulan con vender en el exterior su producción donde obtendrán más ganancias en vez de vender en el mercado interno.

Las patronales también ganaron con la devaluación del salario de los trabajadores porque se abaratan. Por ejemplo si se pagaba un salario de $ 30.000, en diciembre de 2017 en dólares representaba unos U$S 1.500. Si se toma el tipo de cambio del jueves, cayó a U$S 754. En sólo ocho meses lo redujo a la mitad.

El empresariado también se da el lujo de fugar sus dólares al exterior. Sus fortunas están en paraísos fiscales, en propiedades, bonos públicos y acciones de empresas.

El Indec calcula que los activos de argentinos en el exterior rondan los U$S 250.000 millones. Existen otras estimaciones que alcanzan hasta U$S 400.000. Estos patrimonios se dispararon con el dólar a $ 40.

El libro Endeudar y Fugar, editado por Eduardo Basualdo, revela cincuenta grupos que fugaron capitales en la crisis de 2001: Pérez Companc, Telefónica de Argentina, Repsol, Telecom, Nidera, Shell, Esso Argentina, Bunge Ceval, IBM Argentina, Techint, Ford, Renault, Coca Cola, Aluar-Fate, entre otras.

Sector financiero Los bancos y los fondos de inversión ganaron con la devaluación y durante los primeros años aprovecharon la bicicleta financiera de las Lebacs y las elevadas tasas de interés.

El sistema financiero luego de la primera disparada del dólar, obtuvo un resultado en mayo de $ 14.555 millones, que significó un aumento del 40,4 % con respecto al mes anterior y una suba interanual del 76,1 %. Los datos corresponden al Informe sobre Bancos de mayo del Banco Central.

El informe reconoció que "este incremento se explicó principalmente por el efecto del aumento del tipo de cambio nominal sobre el balance del conjunto de las entidades, reflejándose en mayores diferencias de cotización en los bancos privados y en un aumento de las ganancias registradas en ’otros resultados integrales’ en los bancos públicos", es decir ganaron con la devaluación. Recibirán millones más con el nuevo aumento.

Previo al salto del dólar a fines de abril se difundió que dos fondos de inversión administrados por bancos extranjeros se anotaron con U$S 900 y U$S 1.200 millones respectivamente durante la corrida compradora. Conocer los nombres de los que compraron dólares para fugarlos es un enigma, se rumoreó que "el JP Morgan lideró la corrida". Casualmente el exempleador de “Toto” Caputo, actual presidente del BCRA. ¿Quiénes serán los que se llevaron billetes verdes esta semana? Otra incógnita que no relevan.

Petroleras y empresas energéticas Las petroleras no esperaron ni una semana de la nueva corrida que anunciaron que aplicarán un suba de entre 1,5 % y 2,5 %. Según justificaron del sector es por el aumento de impuestos y los biocombustibles.

Sin embargo, con la nueva cotización del dólar las empresas ya calculan que el ajuste hasta fin de año no podrá ser menor del 20 %.

El analista de Eco Go, Juan Ignacio Paolicchi, explicó al diario BAE que "en julio las naftas subieron 8 % en promedio, por una devaluación marzo-julio de 36,5 %. El dólar a $ 40 entonces implicaría una cercana a 10 %”.

Por su parte, las tarifas de los servicios públicos están dólarizadas. Servicios controlados por empresas privatizadas (herencia de los noventa, continuidad durante el kirchnerismo y el macrismo). En 2016 se dolarizó el gas, y en 2017 la generación de electricidad. Los costos que se le reconocen a las empresas están en dólares. Por eso la suba del billete verde encarece estos costos que las compañías trasladarán a las facturas finales. Vendrán nuevos tarifazos porque el Gobierno además recortará los subsidios.

Paolicchi, sostuvo que con un dólar a $ 40 el gas puede aumentar aproximadamente un 80 % en octubre. En el caso de la electricidad estima un monto similar de suba para febrero del 2019. Las energéticas también ganaron con la devaluación.

Mientras el dólar escaló y benefició a los grandes empresarios y la banca, los trabajadores sienten con fuerza la crisis. Nuevos despidos y un poder adquisitivo que cae día a día. El Gobierno de Ceo en las crisis, también gobiernan para los ricos. (LID)