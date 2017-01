La deuda externa bruta creció 26 % en un año

Según datos oficiales y considerando las últimas emisiones, la deuda externa bruta superó los U$S 210.000 millones.

La deuda externa bruta se usa para contabilizar las obligaciones en moneda extranjera contraídas por el Estado nacional, provincias y empresas. Desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri exhibió un fuerte crecimiento hasta alcanzar un monto récord. Con las últimas emisiones de bonos del Gobierno, la suma de pasivos del sector público y privado en moneda extranjera creció 26 %, es decir U$S 40.500 millones tan solo un año.

Frente a la sequia de inversiones, Cambiemos aprovechó los bajos niveles de deuda que dejó el gobierno que se autodefinió como pagador serial, y utilizó la colocación de deuda en el exterior como principal instrumento de financiamiento.

Según datos de la Balanza de Pagos del INDEC del cuarto trimestre de 2015, la deuda en moneda extranjera de la Argentina era de U$S 170.625 millones, de los cuales U$S 101.870 millones correspondían al Sector Público no Financiero (Nación y provincias) y Banco Central (BCRA); U$S 65.360 millones al Sector Privado no Financiero y unos U$S 3.395 millones al Sector Financiero (excluido el BCRA).

El último dato oficial de la Estimación de la Deuda Externa Bruta por Sector Residente que publicó el INDEC en su Balanza de Pagos indicó que la deuda externa alcanzaba al cierre del tercer trimestre de 2016 U$S 188.778 millones. De estos U$S 123.003 millones correspondieron al Sector Público no Financiero y BCRA; U$S 62.311 millones al Sector Privado no Financiero, y U$S 3.464 millones al Sector Financiero (sin BCRA).

Si bien aún no se publicaron los datos oficiales actualizados, la deuda externa bruta incorporó en el cuarto trimestre de 2016 alrededor de U$S 2.750 millones por títulos soberanos emitidos en euros (aproximadamente € 2.500 millones), más U$S 1.100 de empresas y otros U$S 900 de bonos provinciales.

A su vez, en enero de este año el gobierno emitió dos nuevos bonos por U$S 7.000 millones más otros U$S 6.000 millones aportados por bancos internacionales que intervinieron en todas las grandes operaciones de deuda argentina en la historia reciente. Por el lado del sector privado, Pampa Energía anunció la semana pasada la colocación de U$S 750 millones en los mercados internacionales.

Otros U$S 9.000 millones adicionales provinieron del Programa de Letras del Tesoro (LETES) de corto plazo, que el Ministerio de Finanzas lanzó en mayo pasado. Las LETES en circulación en el cuarto trimestre de 2016 y enero de 2017 se ampliaron en unos U$S 4.000 millones.

Con todas estas emisiones, el pasivo en moneda extranjera (pública y privada) que acumula el país es de aproximadamente USD 211.000 millones, un 26 % más que el contabilizado al finalizar el anterior gobierno. En términos absolutos la deuda creció en U$S 40.500 millones. Según la información elaborado por el BCRA el aumento de la deuda externa es de unos USD 40.000 millones.

"Se destacaron como fuentes de aumento de reservas internacionales, los ingresos por emisiones de deuda del gobierno nacional, netos de los pagos de vencimientos de capital e intereses, que totalizaron en el año USD 12.683 millones", indicó el BCRA en su Balance Cambiario de 2016.

En ese sentido, la autoridad monetaria especificó que "durante 2016, las colocaciones de las provincias sumaron casi USD 7.000 millones. En ese período, las empresas argentinas colocaron instrumentos de deuda por alrededor de USD 5.800 millones".

Debiéndole al Tío Sam

La deuda que más aumento desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia fue la deuda en dólares tomada por el Sector Público. Considerando bonos nacionales, provinciales y Letras del Tesoro, de los U$S 101.870 millones de deuda que se registraba a diciembre de 2015, actualmente la misma llega a USD 143.600 millones.

Esto significa que el pasivo del Estado aumento en términos absolutos U$S 41.700 millones, es decir un incremento del 40,9%.

El Gobierno está generando una hipoteca para las generaciones presentes y futuras, la crisis que esto generará buscarán volcarla sobre los trabajadores.