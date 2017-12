La deuda externa bruta subió a U$S 216.351 millones en el tercer trimestre

El endeudamiento sigue en escalada, registró un alza del 20,3 % interanual, según informó el Indec. El déficit de cuenta corriente alcanzó los U$S 8.683 millones en el tercer trimestre del año.

22 de diciembre

La deuda continúa creciendo, la deuda externa bruta total, el stock de pasivos en moneda extranjera contraída por el sector público y el privado, aumentó un 20,3 % a U$S 216.351 millones en el tercer trimestre de 2017, según publicó ayer el Indec.

La deuda pública externa correspondiente al Gobierno Nacional trepó a los U$S 134.273 millones, un alza de 36,2 % con respecto al tercer trimestre de 2016.

El documento de Balanza de pagos estima todas las transacciones económicas realizadas por el país con el resto del mundo.

En tanto, el déficit de cuenta corriente llegó a los U$S 8.683 millones en el tercer trimestre del año. Esto se debió al rojo de la balanza de bienes y servicios, U$S 4.482 millones, ingresos primarios, por U$S 4.158 millones, e ingresos secundarios, por U$S 44 millones.

La cuenta financiera registró un ingreso neto de capitales de U$S 8.469 millones en el tercer trimestre del año por la adquisición neta de activos, U$S 7.546 millones, y emisión neta de pasivos por U$S 16.016 millones.

Como resultado de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales subieron en el trimestre U$S 1.885 millones.

La cuenta corriente mostró un déficit de U$S 22.476 millones en los primeros tres trimestres de 2017. Los tres períodos registraron un saldo negativo: primer trimestre de 2017, -U$S 7.158 millones; segundo trimestre, -U$S 6.635 millones; tercer trimestre, -U$S 8.683 millones.

Desde la asunción de Cambiemos el endeudamiento crece a un ritmo veloz. El Gobierno sigue tomando deuda aprovechando la liquidez internacional, pero la suba de tasas de la FED puede frustrar los planes de Macri. La velocidad del endeudamiento puede ser explosivo en el mediano plazo.