La deuda externa creció 16 % y ya alcanza U$S 204.059 millones

La deuda externa bruta total ascendió a U$S 204.509 millones al cierre del primer trimestre, debido principalmente al crecimiento de deuda pública. El déficit de cuenta corriente se incrementó 39% en comparación con el mismo período de 2016, según Indec.

29 de junio

La deuda externa bruta total -pública y privada- ascendió a U$S 204.509 millones al cierre del primer trimestre y subió 16 % en forma interanual, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La deuda pública externa del gobierno nacional fue indicada en U$S 128.482 millones, que representa un alza de 40 % frente al primer trimestre del año pasado.

La deuda en títulos es de U$S 100.212 millones, que representa un alza de 60 %, mientras que los préstamos ascienden a 28.271 millones, con una reducción de 3,3 %.

En tanto, la cuenta corriente registró en el primer trimestre un déficit de U$S 6.871 millones, un 39 % por encima del observado en el mismo período de 2016. Se incrementó así en US$ 1.944 millones, fundamentalmente explicado por el deterioro de la balanza de bienes y servicios, seguido por el del ingreso primario neto.

A su vez, la cuenta capital exhibió un superávit de U$S 102 millones, contra U$S 84 millones del primer trimestre del año pasado.

Esto redundó en necesidades de financiamiento externo neto por US$ 6.768 millones, lo que implica un aumento de U$S 1.926 millones respecto al mismo trimestre del año 2016.

La cuenta financiera registró un ingreso neto de US$ 6.556 millones, explicado por la emisión neta de pasivos de U$S 19.073 millones compensada por la adquisición neta de activos financieros, U$S 12.517 millones. El endeudamiento neto se debe a emisiones netas del Gobierno general, U$S 14.367 millones, Otros sectores, U$S 1.185 millones y Sociedades captadoras de depósitos U$S 2.311 millones, compensado por la formación neta de activos del BCRA, U$S 11.306 millones.

En tanto, por efecto de las transacciones del balance de pagos, especialmente la formación neta de activos del BCRA, las reservas internacionales subieron U$S 11.535 millones al 31 de marzo de 2017.

A su vez, el flujo de inversión extranjera directa que ingreso al país en el primer trimestre fue de U$S 2.710 millones de dólares. Este valor se compone de U$S 1.637 millones de reinversión de utilidades y U$S 1.073 de aportes de capital.

El Balance de Pagos es un estado contable estadístico que resume sistemáticamente las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo.

El Indec informó que incorporó cambios en el marco metodológico para la compilación del Balance de Pagos de acuerdo a las recomendaciones del “Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional”, sexta edición (MBP6), publicado en el año 2009 por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los datos del primer trimestre arrojan un serio problema en la cuenta corriente debido principalmente al rojo del comercio exterior, que es compensado parcialmente por el endeudamiento externo del gobierno.

La deuda pública externa se incrementó exponencialmente en este período, lo que significa un serio riesgo a futuro ya que sus pagos implican crecientemente una presión por descargar el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. (Agencias LID)