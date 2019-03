La deuda externa trepó U$S 43.372 millones en 2018 impulsada por deuda pública

Esto significa un incremento anual de 18 %. La deuda externa ya ascendió a U$S 277.921 en el cuarto trimestre de 2018 según datos del Indec. La deuda pública externa se incrementó 21,5 %.

El stock de deuda externa bruta total al 31 de diciembre de 2018, se estima en U$S 277.921 millones, un salto de U$S 43.372 millones en relación al mismo trimestre del año 2017 y un crecimiento de U$S 22.377 millones respecto al trimestre anterior.

De manera que en el último año la deuda externa se incrementó un 18,5 %. Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y refieren al stock de deuda que mide los títulos de deuda a valor nominal residual.

27 de marzo

Deuda externa por sector institucional, a valor nominal. Años: 2016-2018. Millones de dólares.

Fuente: Indec

Este aumento se debió principalmente al incremento de la deuda del gobierno general en U$S 15.017 millones, del Banco Central en U$S 7.202 millones, de las sociedades no fnancieras, hogares e hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) en U$S 431 millones, y de otras sociedades financieras por U$S 242 millones, mientras que se redujo la deuda de las sociedades captadoras de depósitos en U$S 516 millones.

En términos relativos, la deuda externa del gobierno general se incrementó un 22% y la del Banco Central un 29 %, mientras que el aumento fue de un 30 % para otras sociedades financieras, del 10 % para sociedades no financieras, mientras que se redujo en un 3 %, la deuda de las sociedades captadoras de depósitos.

Estos resultados expresan el devenir de un año en el que saltó en forma general la deuda pública, y en particular la que el Estado tiene con acreedores extranjeros, destacándose el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S 57.100 millones a cambio de un plan de ajuste feroz sobre el sector trabajador.

Mientras tanto, en el mismo día martes, el ministerio de Hacienda continuó endeudándose. Esta vez colocó Letes (Letras del Tesoro) en dólares por u$s 600 millones (con tasa de interés de 4,54 %), y otros $ 77.292 millones en títulos ajustados por inflación y letras de capitalización.

Fuerte déficit en la Balanza de Pagos

El informe del Indec también señala que el resultado del balance de pagos, que reúne todos los movimientos de bienes y servicios con el exterior, fue un déficit de U$S 28.003 millones durante 2018.

En el cuarto trimestre de 2018 la cuenta corriente registró un déficit de U$S 2.317 millones, explicado por los saldos negativos de la balanza de servicios, U$S 1.308 millones, ingreso primario, U$S 4.682 millones compensados por un saldo positivo de la balanza de bienes U$S 3.264 millones y por un superávit de ingreso secundario de US$ 410 millones.