La deuda pública bruta creció 3,5% en el primer trimestre del año

La deuda pública bruta total sigue creciendo y asciende a U$S 284.881 millones. En el primer trimestre de 2017 se incrementó U$S 9.435 millones, según el Ministerio de Finanzas.

26 de septiembre

La deuda pública bruta ascendió a U$S 284.881 millones, lo que representa un incremento de U$S 9.435 millones durante el primer trimestre del año, según informó ayer el Ministerio de Finanzas.

Al cierre de 2016 la deuda pública era de U$S 275.446 millones, por lo que el aumento es de 3,5 %.

De acuerdo con el informe oficial este valor representa un 51,2 % del PBI, 3 puntos menos que la relación existente al final del año pasado (54,2 %).

En consecuencia, en 27 meses de gobierno de Mauricio Macri el pasivo público se incrementó 44.216 millones de dólares.

El Ministerio de Finanzas aclaró además que los U$S 284.881 millones, incluyen U$S 3.000 millones que no ingresaron a ninguno de los canjes ni formaron parte de los acuerdos con los fondos buitre (o llamados "holdouts").

Del total, U$S 145.022 millones de dólares están colocados en agencias del sector público, mientras que U$S 111.765 millones están en manos de privados, y U$S 28.094 millones son obligaciones con organismos multilaterales y préstamos bilaterales.

Sobre el total de la deuda, el 31,9 % se encuentra en moneda nacional y el 68,1 % en moneda extranjera.

No obstante, según el informe más reciente del ministro de Finanzas, Luis Caputo, ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el pasado martes 19 de septiembre, la deuda pública total asciende al 31 de agosto a U$S 302.700 millones, de los cuales un 70% de la deuda corresponde a títulos públicos.

A su vez, dentro de los títulos públicos, 50% corresponde a deuda con el sector privado y 50% es deuda intra sector público.

El gobierno pretende que el todavía "bajo" ratio de deuda pública, y en particular, deuda externa pública sobre el PBI le permite continuar endeudándose sin consecuencias negativas a futuro.

Sin embargo, según admiten los propios funcionarios, 3 de cada 4 dólares que ingresan de deuda son destinados a pagar más deuda, mientras por otra parte no existen fuentes genuinas de financiamiento ni se prevé que las haya, estando proyectado en el presupuesto para 2018 la profundización de los desequilibrios externos.

Como es sabido ya en la repetida historia argentina, los gobiernos intentan que las deudas contraídas las pague el pueblo trabajador. La mayor parte de la deuda pública está contraída en moneda extranjera, y el 70% de la deuda emitida por el gobierno de Cambiemos también lo estuvo, estando en manos de residentes extranjeros.

Así también, los intereses de deuda cada vez son mayores en relación con el gasto del sector público, llegando ya al 14% en el presupuesto de 2018 que presento Dujovne.

La deuda utilizada por el macrismo para sostener su "gradual" ajuste fiscal, no es más que una preparación para aplicar ajustes más feroces en los meses y tiempos venideros. (LID)

Fotografía: wikimedia