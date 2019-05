"La fórmula Fernández-Fernández puede ser una señal de debilidad"

22 de mayo

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló que la fórmula Fernández-Fernández que la ex Presidenta anunció el último sábado "puede ser una señal de debilidad" por parte del kirchnerismo.

Además, sostuvo: "Hay algunas encuestas que muestran que la imagen del Presidente está creciendo y otras que muestran una mejoría en la economía. Fue una decisión personal y es difícil analizarlo desde una estrategia política".

En diálogo con A24 aseguró: "El anuncio despejó una duda: Cristina es candidata. Porque hasta el sábado también estaba la duda de si Cristina iba a ser o no candidata. Me lo preguntaban en cada programa al que iba. ¿Cristina va a ser candidata? No sé. Ahora sabemos que es candidata".

Y añadió: "También tenemos la información que no es candidata a presidenta y no es menor. Evidentemente ocupa una centralidad importantísima en la política argentina. Tal es así que ella misma anunció quién iba a ser el candidato a Presidente y ella se puso en el segundo lugar. Además, según cuentan todos, fue una decisión totalmente en soledad. No es que formó parte de una estrategia electoral o política del espacio".

Consultado la estrategia electoral del oficialismo, Frigerio explicó: "El Presidente es precandidato, lo ha dicho más de una vez, en Cambiemos no hay otro". Y agregó: "El Presidente ha dicho que va a ser candidato a una reelección, Vidal ha dicho que va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires y Horacio que iba a ser candidato a la reelección en la Ciudad de Buenos Aires".

"Nosotros tenemos una idea que venimos llevando adelante, con consistencia y mucho esfuerzo de los argentinos desde hace 3 años y medio. Y el presidente entiende que esto que se está haciendo en el país, necesita más tiempo y que él tiene que estar al frente de esa transformación", remarcó.

También se refirió al encuentro de este martes entre Macri y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. "El Presidente me dijo que fue una muy buena reunión la que tuvo con el Gobernador. Prácticamente el gobernador apoyó la idea del consenso y los consensos básicos que propuso el Presidente. Nosotros no planteamos esos puntos básicos como una plataforma de gobierno sino como puntos que no queremos que se discutan en la campaña. Son cosas que otros países han dejado de discutir".

Sobre el inicio del juicio contra Cristina Kirchner, Frigerio opinó: "Es muy importante que los argentinos conozcamos la verdad de los hechos de corrupción, mucho de los cuáles ya están probados. Para cualquier país la imagen de un ex presidente en un juicio es fuerte. Fuerte porque es una persona que fue ocho años presidente de los argentinos y hoy está acusada de una asociación ilícita por haberle robado al Estado. Para mí es muy fuerte y creo que para la gran mayoría de los argentinos también lo es".

"Nadie puede discutir que la Argentina avanzó en los términos de la república. Hoy la Justicia es independiente y no recibe órdenes del Ejecutivo y el Poder Legislativo no es una escribanía como lo era antes", añadió.

Frigerio concluyó: "hay una porción importante del electorado que no le importa o niega las causas de Cristina o porque recuerda su gestión y la sigue o porque no cree ante evidencias claras como fue el tirar bolsos sobre la pared de un convento".