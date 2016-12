La fórmula de Nicolás Dujovne y Luis Caputo: recorte del gasto y endeudamiento

Primera conferencia de prensa de los nuevos ministros de Hacienda y Finanzas tras la partida de Prat Gay. Entre los primeros objetivos: reducir el déficit fiscal, reforma tributaria y deuda.

30 de diciembre

En una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, se presentaron los dos nuevos ministros del equipo económico. Nicolás Dujovne, que estará a cargo del Ministerio de Hacienda, y Luis Caputo que estará al frente de Finanzas. Tras la “renuncia” de Prat Gay, los nuevos ministros presentaron los objetivos de la nueva gestión económica.

Los nuevos titulares de economía adelantaron que reducirán el déficit fiscal, impulsarán un cambio de los impuestos, aumentarán el gasto de infraestructura y los planes de endeudamiento continuarán. Macri adelantó hoy que la reforma tributaria del año próximo revisará Ingresos Brutos, el impuesto al Cheque, el nivel del IVA y los aportes patronales, entre otros.

El rumbo económico

Nicolás Dujovne, afirmó hoy que en 2017 el programa económico "sigue siendo el mismo", por lo cual destacó que en el comienzo de su gestión buscará "mejorar la infraestructura, reducir el déficit y eliminar impuestos".

El titular de Hacienda sostuvo que producto del "excelente resultado con el proceso" del blanqueo de capitales, es "probable que en 2017 haya ingresos superiores", lo que permitiría "disminuir" el déficit fiscal del 4,2 % que se ha previsto. Sin embargo, advirtió que de ahora en más hay que "empezar a mirar muy finito cómo estamos gastando".

Dujovne aseguró que el gobierno de Cambiemos aspira a que la inflación anual sea del "5 % " en "tres o cuatro años" y agregó que "economía en el tercer trimestre se contrajo 0,2 % respecto del segundo trimestre", pero expresó que "ya la economía se ha estabilizado" y se está ingresando en otro período "con expansión".

En cuanto a la polémica por figurar como empleado del Senado, Dujovne informó hoy que, desde su nombramiento en el Gobierno nacional, renunció al cargo de asesor que tenía en el Senado y cerró su consultora, entre otras actividades privadas, para "evitar cualquier conflicto de intereses que podría acarrear" su nueva función.

En una rueda de prensa, Dujovne explicó que, además, renunció a la "sociedad" profesional que tenía con el periodista Carlos Pagni, a quien acompañaba en un programa en el canal de cable TN; también como columnista del diario La Nación. Además, negó tener relaciones comerciales con la familia del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y remarcó que las relaciones con la Casa Blanca las encabezará el jefe de Estado, Mauricio Macri, y la Cancillería.

Por su parte, Nicolás Caputo, designado ministro de Finanzas, negó hoy "problemas con la sustentabilidad de la deuda", y afirmó que en su ratio con el PBI, del 25 %, equivale a "un tercio de la que tienen países vecinos, como Brasil".

No es la primera vez que el nuevo ministro defiende el endeudamiento de Cambiemos, en septiembre en el Congreso de IAEF sostuvo que “no me voy a poner colorado; la deuda no es una preocupación, hay espacio para financiar una convergencia al equilibrio fiscal". Poco importa que la deuda pública bruta haya trepado a US$ 264.622 millones al tercer trimestre del año, según el informe de "Avance Preliminar de la deuda pública al tercer trimestre del 2016", publicado por la Secretaría de Finanzas.

Las declaraciones de los ministros muestran que el rumbo que quiere continuar Cambiemos es el “gradualista” a pesar de los reclamos empresariales y de los sectores ortodoxos, que exigen mayor ajuste. El gobierno prioriza las elecciones y en ese sentido tratará de evitar un ataque mayor, aunque no hay que descartar que la incógnita Trump pueda nublar este panorama. (LID)