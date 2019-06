La fuga de capitales alcanzó los U$S 2.496 millones en mayo y fue la más alta del año

Desde enero totalizó U$S 9.532 millones. Las reservas internacionales bajaron U$S 6.883 millones en ese mes. La sangría de dólares no para.

26 de junio

La fuga de capitales se aceleró en mayo, salieron U$S 2.496 millones, según el balance cambiario mensual que publicó este martes el Banco Central. Se trata del monto más elevado en lo que va del año.

En mayo, el incremento de la "formación de activos externos" fue de casi U$S 150 millones en relación al mes anterior. El BCRA informó también que las reservas internacionales brutas se redujeron U$S 6.883 millones durante mayo y cerraron en ese período con un stock de U$S 64.779 millones.

El mes pasado la fuga se compuso por U$S 1.130 millones en billetes y por inversiones directas de residentes en el exterior por U$S 1.366 millones.

La formación de activos externos (FAE) por parte del sector privado no financiero (fuga de capitales) en los primeros cinco meses del año ascendió a US$ 9.532 millones.

En el mismo mes del año pasado al inicio de la corrida cambiaria se fugaron U$S 4.616 millones, casi el doble que en el mes pasado. No se puede descartar que la fuga se acelere luego de los resultados de las elecciones, y haya un nuevo salto del tipo de cambio.

En los primeros tres años del gobierno de Mauricio Macri, la fuga de capitales ya superó todo el acuerdo ampliado con el Fondo. La pesada deuda del FMI está financiando la fuga de capitales del gran capital, tanto de los empresarios locales como la dolarización de carteras por cobertura de los especuladores. (LID)