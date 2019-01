La fuga de capitales en la era Cambiemos trepó a casi U$S 60.000 millones

En los tres años de Macri la fuga superó el monto del acuerdo ampliado del FMI por un total de U$S 57.100 millones. Un verdadero saqueo mientras ajustan a los trabajadores.

22 de enero

Según datos del Banco Central presentado este lunes en diciembre la “Formación de Activos Externos del sector privado no financiero” o lo que se conoce como “fuga de capitales” llegó a U$S 862 millones. Esto significa un incremento del 111% con respecto a noviembre. Así, en 2018 la fuga alcanzó el récord de U$S 27.230 millones.

En 2016 se fugaron U$S 9.951 millones, en 2017 alcanzó los U$S 22.148 millones, 123 % más que en 2016, y en 2018 el nivel de atesoramiento aumentó 23% respecto al 2017.

En los primeros tres años del gobierno de Macri la fuga de capitales ascendió a U$S 59.329 millones. Es decir, supera el acuerdo ampliado con el FMI.

Las elevadas tasas de interés no alcanzaron para contener la fuga que ya sumaron nueve meses consecutivos de salida de divisas por desarme de portafolios de inversores. En diciembre su desarme fue de U$S 650 millones. Por la vía de la inversión financiera se fugaron U$S 1.512 millones durante diciembre.

Los intereses de la deuda representan otra importante sangría de dólares, la cuenta corriente finalizó con un rojo de U$S126 millones.

Si bien en la formación de activos externos se registra la compra de dólares por parte de pequeños ahorristas que buscan preservar sus ahorros frente a la inflación y de empresas más chicas, es conocido que la mayor parte de esta fuga la realiza el gran capital.

Los especialistas calculan que la verdadera fuga (la “legal” más la ilegal) duplica lo que muestran los registros oficiales. Existen variedad de artilugios contables para que las empresas fuguen como falsificación de declaraciones de exportaciones e importaciones o la manipulación en los precios del comercio exterior, entre otras.

Según estimaciones la fuga de capitales de argentinos en el exterior podría llegar a U$S 400.000 millones. Representa más del 70 % de lo que produce el país (el PIB) en un año. Macri incrementó exponencialmente la deuda y el acuerdo con el FMI ya implica un fuerte ajuste sobre el pueblo trabajador. Millones de dólares destinados a bancar la fuga. (LID)