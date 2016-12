La fuga de capitales llegó a U$S 11.966 millones en lo que va del año

Según un informe de Cepa, en 2016 la fuga representa una suba, de alrededor del 84 % en relación con el año anterior.

20 de diciembre

El Centro de Economía Política Argentina difundió un análisis sobre la fuga de capitales en los primeros once meses de 2016.

La formación de activos externos del Sector Privado No Financiero es una medida que se aproxima a conocer la fuga de capitales. Este valor alcanzó los U$S 11.966 millones en los primeros once meses de 2016, según datos del Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En tanto, entre enero y noviembre de 2015, fue de U$S 6.495 millones, que significa un aumento en 2016, del 84 % en relación con el año anterior.

El estudio muestra que también subió el promedio mensual de fuga de capitales a lo largo de 2016, que llegó a U$S 1.088 millones en comparación con el promedio mensual de U$S 590 millones en 2015.

Cepa estima que la salida de divisas a través del giro de utilidades y dividendos al exterior durante los primeros once meses de 2016 es de U$S 2.696 millones, una suba interanual del 1.028 % comparado con el mismo período de 2015.

El análisis revela que si se considera en conjunto la formación de activos externos y la remisión de utilidades y dividendos, la fuga de capitales bajo estos dos conceptos llega a U$S 14.662 millones entre enero y noviembre de 2016, lo que significa un 40 % de las reservas internacionales y una suba del 118 % en relación con el mismo período del año anterior.

La fuga de capitales no se detuvo este año, sin embargo el gobierno logró hacerse de dólares con el aumento del endeudamiento y el blanqueo.

La deuda pública bruta del Estado llegó a US$ 264.622 millones, según el informe sobre el "Avance Preliminar de la deuda pública al tercer trimestre de 2016" que difundió el Ministerio de Hacienda.

El valor representa al 53 % del PBI y se observa un incremento de U$S 10.633 millones respecto del monto del 31 de diciembre de 2015.

El blanqueo de capitales representó otro ingreso de dólares para el gobierno. Especialistas estiman que el total blanqueado será de U$S 60.000 millones, aunque habrá que ver cuánto efectivamente ingresará a la Argentina.

El informe de Cepa, basado en datos oficiales, es una aproximación de la verdadera fuga de capitales que debe ser superior, porque como explican los especialistas existen varios mecanismos para evadir y eludir. (LID)