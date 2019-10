La fuga de capitales superó los U$S 22.700 millones en lo que va del año

En septiembre la formación de activos externos fue de U$S 3.013 millones. En la era Macri la fuga de capitales representa un 21 % del PBI.

23 de octubre

La fuga de capitales en septiembre fue de U$S 3.013 millones y acumula en lo que va del año U$S 22.749 millones, según el informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que publica el Banco Central. Los datos publicados por el BCRA corresponden a la Formación de Activos Externos (del sector privado no financiero).

En la era Macri la fuga de capitales es mayor a los U$S 84.000 millones, representa un 21 % del Producto Bruto Interno (PBI).

El informe de la autoridad monetaria indica que las reservas internacionales del Banco Central bajaron U$S 5.397 millones en septiembre, “cuya principal explicación fue el descenso de los depósitos en moneda extranjera de las entidades en el BCRA por U$S 2.440 millones, asociada a la caída de los depósitos del sector privado por U$S 5.243 millones” y agregó que también “influyeron en la caída de reservas internacionales los pagos netos de deuda en moneda extranjera del Tesoro Nacional por U$S 1.493 millones, y las mencionadas ventas del BCRA en el mercado de cambios”.

El BCRA publicó que el mes pasado subió el 30 % la cantidad de personas con respecto a agosto que compraron dólares. De los U$S 2.891 millones que se compraron, U$S 2.578 millones fueron para “atesoramiento” y el resto para viajes al exterior. Sin embargo, no son las compras de minoristas (que buscan tener un ahorro) los impulsores de la sangría de dólares de la economía.

Los fugadores seriales son los especuladores y los grandes empresarios. Los bancos son un engranaje que permiten que los dólares salgan del país. Los casos de Panama Papers y Paradise Papers dejó al desnudo el entramado de los paraísos fiscales y como empresarios, políticos, celebridades tenían sus dólares en las guaridas fiscales como la familia Macri, Coto, entre otras. La fuga no se detiene.