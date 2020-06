La gran estafa: en 2019 Techint ganó $ 241 millones por día, ¿por qué accedió al ATP?

El grupo Techint a cargo de su dueño Paolo Rocca, tiene fábricas en todos los continentes y emplea a más de 74.500 trabajadores. Sólo en 2019 los ingresos globales de esta mega compañía ascendieron a u$s 22.000 millones. Su sede radica en Luxemburgo, un paraíso fiscal.

2 de junio

A nivel nacional Techint se ha consolidado como empresa líder de la rama siderúrgica y energética, siempre contando con el aval Estatal que lo “ayudó” con subsidios de promoción industrial, en el negocio de las privatizaciones (Somisa), favores fiscales, nacionalización de deuda privada, obra pública, etc.

Sus principales empresas son: Tenaris Siderca (producción de tubos de acero sin costura), Ternium (productora de acero), Tecpetrol (gas en Vaca Muerta) y Techint Construcciones [1] . A continuación ponemos la lupa sobre los estados financieros de estas empresas.

*Tenaris Siderca registró en 2019 ingresos por u$s 7.294 millones y una utilidad neta de u$s 731 millones, un margen en dólares superior al 10% sobre las ventas. En este período los accionistas cobraron dividendos por un total de u$s 484 millones. Tenaris emite sus balances en dólares, a diferencia de Ternium y Tecpetrol que lo hacen en pesos argentinos.

*Ternium, por su parte, obtuvo ingresos por $107.000 millones en 2019; lo que le permitió embolsar una ganancia de $ 11.096 millones, manteniendo una rentabilidad libre de impuestos superior al 10% de las ventas. El pasado 22 de mayo resolvió poner toda esa ganancia a disposición de los accionistas para pagar dividendos. De esta forma, los accionistas cobrarían un 153% más que en 2019; año en el que se llevaron $ 4.375 millones en dividendos.

*Por último, Tecpetrol sumó ingresos por más de $ 64.000 millones entre los que se incluyen $ 13.000 millones en subsidios del Estado nacional por la explotación de Vaca Muerta. En 2019 Tecpetrol logró quedarse con $ 4.200 millones de utilidades netas. Los márgenes de utilidad alcanzaron el 6,5%. De esta empresa, Paolo Rocca y sus socios cobraron más de $ 1.700 millones en dividendos.

Si bien no existe información pública de las demás empresas que conforman el grupo Techint en el país (principalmente porque al no cotizar en la bolsa porteña no es obligatorio que así sea), solo teniendo en cuenta los resultados de estas tres empresas se confirma que los ingresos del año 2019 totalizan $ 900.000 millones de pesos, casi un billón de pesos. Mientras las utilidades ascendieron a $ 88.000 millones, con lo que se podrían costear 8,8 millones de IFE. Por otra parte, el total de dividendos repartidos entre sus accionistas superó los $ 54.000 millones en 2019.

La exigencia de la apertura de los libros de contabilidad de las empresas sigue siendo una demanda necesaria para enfrentar el fraude patronal. Recobra fuerza en esta situación de crisis económica que afecta los puestos laborales de los trabajadores con despidos, suspensiones y rebajas de salarios en manos de empresarios como Rocca.

ATP: Estado y empresarios, del mismo lado de la mecha

No se puede consentir que mientras una empresa sigue repartiendo millonarios dividendos a sus accionistas, solicite un subsidio (plata) al Estado para pagar los sueldos a sus trabajadores. Es una estafa.

Primero, porque en el caso de Techint, que ganó $241 millones por día en 2019, al pedir un subsidio estatal para pagar parte del sueldo de sus trabajadores, Paolo Rocca confirma que no está dispuesto a ganar menos.

Segundo, el Estado no es bobo ni distraído, responde a una clase social. Toma medidas para defender a los capitalistas, porque ese es su rol, a pesar de los relatos. A través del reparto a mansalva de recursos vía ATP a todas las empresas como Techint, que tiene “espalda” para afrontar la crisis, queda claro.

Con la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pasa todo lo contrario. Para quienes perdieron sus empleos, las condiciones de acceso al subsidio social –que es por hogar no por persona- son muchísimas. Un ejemplo contundente: el Gobierno le pagó al CEO de Techint el equivalente a 3,4 IFE (o $33.750), pero rechazó las solicitudes de más de 4 millones de trabajadores en situación de vulnerabilidad.

No sos vos, soy yo

Frente al conocimiento de estos casos que son una estafa, empresarios millonarios que no tienen pérdidas y aun así son subsidiados, desde el Gobierno implementaron algunas restricciones. Intentando “corregir” la situación, aplicaron a las empresas que acceden al ATP límites para la remisión de utilidades al exterior o a compra de dólares bolsa.

En consecuencia, los empresarios comenzaron a bajarse del programa. Haciendo cálculos no les convenía, porque no necesitaban esa ayuda.

Pero no se trata de un error o un caso aislado, los trabajadores de fábricas recuperadas o cooperativas también están siendo rechazados por el Gobierno de Alberto Fernández. Así lo denuncian desde la fábrica Madygraf, mientras Clarín o Volkswagen acceden sin cuestionamientos al ATP, para ellos no hay respuestas y menos aún subsidios para afrontar esta difícil situación económica. No se trata de un error, Techint también despide en pandemia y fuga capitales, con total impunidad. La única salida para que la crisis la paguen los capitalistas es atacando su ganancia. Un impuesto a las grandes fortunas como el propuesto por el FIT es un primer paso en este sentido. (LID) Por Guadalupe Bravo

[1] No hay datos públicos disponibles sobre Techint Construcciones correspondiente al año 2019.