La industria cayó 1,5 % interanual en diciembre

En diciembre la producción fabril cayó 1,5 % respecto de igual mes de 2016. En todo el año tuvo una leve suba de 1 %.

23 de febrero

En diciembre la producción fabril presentó una contracción de 1,5 % respecto de igual mes de 2017, según indicó ayer un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). Diciembre marcó además una baja de 0,8 % con respecto al mes anterior en su cálculo desestacionalizado.

En 2017 la industria cerró el año con un débil crecimiento de 1 %, con un desempeño heterogéneo de las distintas ramas productivas. Entre las ramas de mayor crecimiento se destacaron construcción, minerales no metálicos e industrias metálicas básicas.

A pesar de advertir una ralentización en el último trimestre del año pasado, la UIA "confía" que en 2018 se logrará un crecimiento industrial de entre 2 % y 3 %, aunque el nivel de empleo se mantendrá estable respecto a los actuales parámetros.

De acuerdo al informe de la entidad, el resultado final del presente año dependerá del dinamismo de los proyectos de inversión que se articulen con el formato de Participación Público-Privada (PPP) y una rápida sanción de la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores. También se espera que la recuperación brasileña dinamice la industria manufacturera exportadora, en particular al sector automotriz.

Luego de haber iniciado 2017 con un primer trimestre en baja (-3,1 %), la actividad industrial local mostró un repunte en el segundo (2,2 %) y tercer trimestre (2,6 %), y se ralentizó en el cuarto (1,8 %) a raíz de una base de comparación más elevada del mismo último período de 2016.

"La recuperación de la industria en 2017 fue impulsada fundamentalmente por las actividades asociadas a la construcción y, en menor medida, el consumo interno, en tanto que las exportaciones a Brasil mostraron signo positivo por primera vez en cuatro años", destacó la UIA.

No obstante, el crecimiento de la actividad industrial presentó en 2017 "una dinámica a velocidades heterogéneas", ya que la mejora en los indicadores de sectores vinculados a la construcción, como el de minerales no metálicos (12,8 %) e industrias metálicas básicas (10,4 %), contrastaron con el sector textil (-6,7 %) y el de calzado (-9,9 %).

El resto de los sectores no presentaron grandes variaciones con respecto a 2016: industria química (1 %), metalmecánica (0,4 %), alimentos y bebidas (-0,2 %), automotriz (-0,1 %), edición e impresión (-1,1 %) y papel e impresión (-1,4 %), e incluso al interior de cada rubro se observó heterogeneidad.

En materia de comercio exterior, si bien las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) presentaron un incremento del 11,1 % interanual, alcanzando US$ 18.668 millones, el déficit en este tipo de productos tocó el record de US$ 38.372 millones.

Esto se explicó por el dispar crecimiento económico de Argentina en relación a Brasil (2,8% vs. 1%, respectivamente), derivando en un déficit MOI de US$ 10.517 millones con este país, y por el deterioro de la balanza comercial con China y la Unión Europea con déficits MOI de US$ 11.974 y 9.203 millones respectivamente.

En materia de empleo, el último dato disponible de noviembre mostró "la primera suba mensual en 24 meses con un 0,01% desestacionalizado contra octubre de 2017", mientras que en relación al mismo mes de 2016 exhibió "una contracción de 1,6 %, es decir unos 19.300 puestos menos de trabajo".

Los sectores más afectados fueron calzado y cueros, textiles y confecciones, por lo que se espera que "el nivel de empleo del sector se mantenga estable durante el 2018".