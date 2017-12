La inflación se acerca al 26 por ciento

En noviembre superó el 2% y se estima que en diciembre rondará el 3% La inflación se ubicó en 2,2 por ciento en noviembre y acumuló un alza interanual del 25,9 por ciento. Así lo estimó ayer el Observatorio de Datos Estadísticos de la CGT.

12 de diciembre

La central obrera informó además que la canasta básica alimentaria y la canasta básica total registraron en ambos casos una suba del 1,7 por ciento.

“Un adulto para no ser indigente necesita un ingreso por mes de 2323 pesos y para no ser pobre de 5276 pesos”, precisó el informe. A su vez, se detalló que una familia compuesta por dos mayores y dos menores necesita 7254 pesos por mes para no ser indigente y 16.318 pesos para no ser pobre.

La estimación de inflación de casi 26 por ciento se ubica por encima de algunos acuerdos paritarios firmados para 2017, que negociaron entre 22 y 24 por ciento. La suba de tarifas, de servicios y la estacionalidad de diciembre auguran otro mes de fuerte aumento de los precios. Economistas cercanos al Gobierno, como Carlos Melconian, plantearon que podría registrarse un aumento mensual de casi 3 por ciento lo que elevaría la inflación a cerca de 30 por ciento en el año, muy por encima de la meta del Banco Central y de los salarios acordados en paritarias.

La Unión Informática, por ejemplo, negoció 25,0 por ciento, Dragado y Balizamiento 24,7, la Bancaria 24,3 y la UOM 23,0 por ciento.

En tanto, el gremio de Sanidad, que involucra a todos los trabajadores de centros asistenciales de la salud, hospitales, clínicas, sanatorios y geriátricos, firmó una suba de 22 por ciento en dos tramos.

Los panaderos recibieron 12 por ciento de marzo a agosto, 8 por ciento desde septiembre y tres pagos de 1.500 para el verano. La Uocra y los judiciales de la UEJN y los colectiveros de la UTA aceptaron 21 por ciento por un año.

Por su parte, los estatales y municipales bonaerenses rubricaron 18 por ciento en cuatro tramos con cláusula gatillo, mientras que UPCN a nivel nacional cerró 20 por ciento en tres cuotas y un extra por presentismo.

El mismo porcentaje acordaron Comercio, uno los primeros en seguir la pauta oficial, los trabajadores de las estaciones de servicio, los petroleros y los empleados del rubro plástico.

Los principales gremios portuarios pactaron con el Ministerio de Transporte 18 por ciento, en cuatro tramos. Incluso hubo empresas otorgaron aumentos por debajo de lo acordado en paritaria y otras que ni siquiera otorgaron aumentos.