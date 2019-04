La insólita excusa por la que la Oficina Anticorrupción se niega a investigar a Macri

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se excusó por no intervenir en las denuncias que enfrentan funcionarios de la gestión actual.

15 de abril

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), aseguró que el organismo que encabeza dejó de intervenir en las causas de denuncias por corrupción que involucran a funcionarios del gobierno de Cambiemos porque recibió "acusaciones personales".

De esa manera, y con una insólita excusa, la funcionaria macrista se desligó de la obligación de investigar a, entre otros, el propio presidente Mauricio Macri por la condonación que estableció su gestión sobre una deuda millonaria que su familia tenía con el Estado por Correo Argentino.

Alonso está siendo investigada por la Justicia en este momento por presuntamente haber favorecido al mandatario, en un expediente interno relacionado con la operación del Correo Argentino cuando estuvo gestionado por la familia del actual jefe del Estado. En ese caso, la exdiputada del PRO, desvinculó a Macri de cualquier "falta ética" y, menos aún, de la eventual comisión de un delito relacionado con un "conflicto de intereses".

Entrevistada por Luis Majul en La Cornisa, la funcionaria aseguró que desde su oficina aportó "información en varias causas".

No obstante, se justificó por dejar de ejercer ese rol: "En este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas para que (no) me acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción".

Según explicó la dirigente de Cambiemos, la decisión la tomó a raíz de las múltiples "acusaciones personales" que recibió "durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos".

En ese sentido, la ex legisladora confesó que "cree" que esa decisión "preserva cualquier tipo de sospecha o duda de la actuación que nosotros podamos tener en la causas contra los funcionarios del actual gobierno".

Alonso además volvió a defender al fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa que enfrenta sobre una supuesta red de espionaje junto con Marcelo D’Alessio. Si fueran gobierno Stornelli no podría haber investigado la causa de los cuadernos. Pero si se hubiera animado, yo creo que Stornelli no estaría vivo si Cristina (Fernández) fuera presidenta de la nación y lo sostengo", insistió.

La funcionaria también apuntó contra la ex presidenta por la situación judicial de su hija: "El caso Florencia (Kirchner) no debería sorprendernos. Es la hija de la ex presidenta, llamativamente se enferma cuando se sabe que Manzanares va a declarar como arrepentido. Yo creo que de facto está prófuga. Decidió no vivir en Argentina y no comparecer ante la justicia".