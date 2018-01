La mafia de la deuda: un fondo vinculado a Caputo ganó $ 540 mil con la Anses

Lo develó Letra P. El ministro de Finanzas participa a través de un subordinado suyo en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses. Mientras tanto sigue la escalada de deuda.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue administrador de Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión antes de asumir como funcionario de Cambiemos. Se trata de un fondo creado por el Deutsche Bank, exempleador del ministro.

El día viernes se conoció que Axis cobró $ 540 mil en concepto de comisiones por parte del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Anses, según develó Sebastián Lacunza en Letra P.

Axis intervino en la colocación de recursos del FGS en Lebacs (las letras que emite el Banco Central). La autorización de esa operación fue realizada por el Comité Ejecutivo del FGS que integra el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, un subordinado de Luis Caputo.

La inversión total en Lebac arrojó beneficios por $ 90 millones para el FGS, de los cuales Axis cobró una comisión de 0,6 %. De acuerdo a Letra P, la Anses le pagó a Axis un total $ 540 mil.

La información fue retaceada a ese medio periodístico durante cuatro meses: "La renuencia a dar a conocer una información pública puede tener que ver con el hecho de que es de por sí extraño que el FGS haya apelado a un intermediario para invertir en letras del Banco Central. Es decir, el Estado —ANSES— compró papeles del Estado —Banco Central— y, para ello, prefirió solicitar la intermediación de una pequeña firma privada creada por uno de los funcionarios encargados de dirigir la operación", explicó Letra P.

Desde septiembre de 2017, existe una denuncia realizada por Gabriel de Vedia, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de la Seguridad Social, por presunto conflicto de intereses de Caputo. La denuncia está radicada en el Juzgado Federal de Luis Rodríguez.

La denuncia además alcanza al director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; al ex director del FGS, Luis María Blaquier; al ex viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste; y al ex secretario de Hacienda, Gustavo Marconato; como así también al Fondo Común de Inversión Axis y el Deutsche Bank, que tiene la función de depositario.

Paraíso para pocos Las aventuras financieras del ministro son diversificadas. Según los Paradise Papers, Caputo fue administrador de Noctua Partners, dedicada a la gestión de fondos de inversión. La empresa está radicada en Miami y tiene ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos paraísos fiscales.

El fondo Noctua Partners suscribió papeles del bono a 100 años que emitió Argentina en junio de 2017 gracias a la autorización del mismo Caputo. Se trata de la colocación de deuda a más largo plazo de la historia argentina. Sólo se registran emisiones similares en países como México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia.

En aquel entonces, el bono a 100 años provocó apoyos y rechazos entre economistas de distintas vertientes ideológicas. “Delirio importante” o “histórico” fueron algunas de las frases que se leyeron en distintos medios. El aspecto más rechazado fue la alta tasa de interés que aceptó pagar Caputo.

En noviembre se conoció que el Noctua Partners adquirió parte de la colocación del bono a 100 años por un total de U$S 5 millones. La información fue dada a conocer por la periodista Noelia Barral Grigera, en el programa El Lobby, que emite Radio con Vos y conduce Alejandro Bercovich.

El Noctua fue uno de los 148 fondos de inversión que compraron los U$S 2.750 millones de emisión del bono a 100 años, superando las compras realizadas por el HSBC, el Citibank y el Santander.

A raíz de la información develada en los Paradise Papers, Luis Caputo fue denunciado por negociaciones incompatibles con su rol como funcionario público. El ministro no hizo figurar a Noctua en su declaración ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo a los Paradise Papers, entre 2009 y 2015 el actual ministro también administró Alto Global Fund: se trata de un “hedge fund” (fondo buitre) vinculado a Noctua, cuya sede está en las Islas Caimán.

Cosecharás tu siembra Caputo dice que se desvinculó de ambas sociedades antes de asumir como ministro y se justifica en que fue apenas un "administrador" sin participación accionaria.

Este jueves 4 de enero, se conoció en el Boletín Oficial el Decreto Nº 2 de 2018 que autorizaba endeudamiento por U$S 15 mil millones con prórroga de la jurisdicción en Nueva York y Londres. Es decir, se dejan los litigios en manos de la justicia extranjera, concesión de soberanía que le facilitó a los fondos buitres ganar el litigio en el juzgado del fallecido Thomas Griesa.

En la tarde del mismo jueves, el Ministerio de Finanzas informó que emitió deuda por U$S 9 mil millones, cumpliendo un tercio del programa financiero de este año. “Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión”, afirmó Caputo.

No podía ser para menos. “La emisión fue liderada por Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander”, reza el comunicado oficial de Finanzas.

Caputo además de empleado del Deutsche Bank, lo fue del J.P. Morgan. Se trata de bancos con sede en dos potencias imperialistas: Estados Unidos y Alemania, respectivamente.

J.P. Morgan y Deutsche Bank, junto a un puñado de entidades financieras internacionales, usufructúan de la escalada de endeudamiento externo que es autorizada por la firma de Caputo. La desvinculación formal del ministro de sus “antiguos” empleadores no les impide a las entidades bancarias seguir cosechando beneficios.

Desde 2015 hasta el segundo trimestre de 2017, la deuda pública regularizada escaló desde U$S 223 mil millones hasta U$S 291 mil millones: un salto del 30 % en poco más de un año y medio desde la asunción de Macri. Los intereses de deuda escalaron alrededor del 80 % en 2017 y se llevan más del 10 % del presupuesto público.

Es una hipoteca insoportable sobre las presentes y futuras generaciones de trabajadoras y trabajadores. (LID)