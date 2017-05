La mayoría de los argentinos creen que la inflación está fuera de control

Una reciente encuesta nacional de la consultora OPSM de Enrique Zuleta Puceiro reveló que la mayoría de los argentinos consideran que la inflación sigue fuera de control, pero confían que el Gobierno logrará dominarla.

29 de mayo

El sondeo también refleja que en general se sienten "muy lejanos" de la posición económica de Cambiemos, reclaman introducir "algunos cambios" en el rumbo actual y prevén que la situación no mejorará mucho en el corto plazo. Asimismo, registró un incremento del temor a perder el empleo y una mayor dificultad para conseguir uno nuevo en caso de ser despedido.

El estudio de tendencias al que accedió ámbito.com se realizó a 1.200 mayores de 16 años, entre el 15 y el 25 de mayo pasados, a través de entrevistas directas en 65 localidades de todo el país. Los resultados presentan un error estadístico de 2,5 % global para los totales, con un nivel de confianza de 95%. "La síntesis refiere a la evolución de las diversas variables explicativas del desempeño gubernamental, expectativas sociales y económicas y tendencias políticas de cara a las elecciones nacionales de octubre del 2017", resumió el trabajo de Zuleta.

• La economía

Las expectativas sobre la inflación expresan quejas con cierto grado de optimismo. Un 57,5% consideró que es solo una "sensación" el argumento de la Casa Rosada de que el costo de vida "tiende" a bajar y comenzó a "estar bajo control", mientras que el 35,5% cree que la tiene subyugada y el 7% no sabe no contesta. Al mismo tiempo, 53,3% de los entrevistados aseguró que el Ejecutivo logrará dominarla versus un 37%, que sostuvo lo contrario.

Al medir la distancia que existe entre la población y las posiciones económicas del equipo de Mauricio Macri, un 35% se confiesa "lejano" frente a un 23% que se dice "cercano". Los que se paran en el medio y no se sienten "ni muy lejos, ni muy cerca" sumaron 19%, mientras que los que se colocan "muy cerca" del pensamiento económico del macrismo son apenas 2,2%.

En este marco, la mayoría pide variar del rumbo económico. Aunque la cantidad de personas que consideraron que "debería continuar" así como está subió de 11,3% en marzo a 17,1% este mes, el 45,4% de los consultados aseveró que el Gobierno debería introducir "algunos cambios" en su política económica, que se suman al 21,6% que exige modificaciones "profundas".

Al ser preguntados sobre la posibilidad de que la economía repunte, un 44% dijo que la situación mejorará "algo"; 22% cree que lo hará "poco"; para 18% no mejorará "nada" y 12% respondió "mucho".

Si bien las perspectivas en la economía no asoman con grandes respaldos populares, hay medidas que en particular recogieron altos niveles de apeo. La implementación del blanqueo y la moratoria para los que poseían dinero en el exterior sin declarar recibieron 61% de apoyo; continuar con la apertura comercial del país -y por ende con apertura a las importaciones- 63% y la ratificación de la política macroeconómica y de lucha contra la inflación un 64%.

Las respuestas sobre la situación laboral no son tan preocupantes como en 2016, pero crece la incertidumbre. Casi un tercio de la gente tiene miedo a perder su empleo frente al 56% que dijo no sentir temor quedar despedido en cualquier momento. Pero en caso de quedar en la calle, el 64% señaló que no ser fácil conseguir otro trabajo similar.

• La gestión

El análisis sobre la gestión de Macri confirma elevados niveles de adhesión con un incipiente cambio de tendencia hacia el pesimismo. En general, los resultados muestran respuestas dividas en tercios, que permiten identificar la renombrada "ancha avenida del medio", entre las voces a favor y las que están en contra. Por ejemplo, 29,1% de los entrevistados indicó que las cosas en el país desde el punto de vista social y económico marcharán "bien o muy bien". Un 32,6% consideró que la situación seguirá "regular" y 38,1% opinó que se podrán "mal o muy mal".

El desempeño de Presidente acumula 37% de respuestas positivas, 33,5% neutras y 27,5% negativas. En la franja del 0 al 100, donde 0 es muy negativo y 100 muy positivo, el trabajo de Macri subió de 48,8 en marzo a 51 en mayo. Sin embargo, el nivel de apoyo a su gestión bajó de 59,9% a 55,5%, a la vez que el rechazo pasó de 37,4% a 41%.

La expectativa favorable respecto del futuro de la presidencia de Macri cayó casi 3 puntos al 61,6%, al tiempo que las consideraciones negativas también bajaron de 33,9% a 30,8%. Lo que subió fue la incertidumbre: en dos meses la indecisión creció de 1,6% a 7,6%.

El grado de confianza en la capacidad de Cambiemos para resolver los problemas empeoró. Los que no tienen "ninguna confianza" aumentaron de 27,3% a 31,7%. Los que poseen "algún" tipo de confianza sumaron 42,4% y los que expresaron "mucha confianza" descendieron seis puntos a 24%.

Al ser consultados sobre qué hacer con la pesada herencia y las investigaciones sobre el kirchnerismo, la mayoría (44%) se muestra a favor de convocar a todas las fuerzas políticas tanto de Gobierno como de oposición a un acuerdo hacia el futuro y solo 21% quiere continuar revisando lo que dejó la gestión de Cristina de Kirchner.

• Elecciones

En el plano electoral, el oficialismo y el kirchnerismo polarizan el contexto, aunque surge una tercera posición. Si se tuvieran que definir políticamente, 38,8% se considera a favor del Gobierno, 20,2% del lado de la oposición y 40,3% manifestó "ni una cosa ni la otra".

De cara a las legislativas de octubre, bajó la cantidad de los que prefieren a Cambiemos y trepó por encima de 24% la suma de indecisos, los que piensan no ir a votar, hacerlo en blanco o elegir a otro espacio. Cambiemos juntó 34,2% de intención de voto; el FpV 23,3%; el Frente Renovador 7,5%; la izquierda 6%; el GEN de Margarita Stolbizer 2,3% y el PJ Federal 2,4%.

Si hoy fuese el balotaje entre Macri y Daniel Scioli el líder del PRO ganaría con 49% ante un 31% del excandidato del peronismo. En marzo el resultado dio 50,2% contra 32% favor del mandatario. Según el escrutinio definitivo, Macri ganó por 678.774 votos: 51,34% ante 48,66%.

Por último, al comparar los gobiernos de Macri y Cristina, la mayoría se siente más identificado con el de Cambiemos (47,5% vs. 27,5%). Un 22% no se ve retratado en ninguno de los dos. Pero al ser interrogados en cuál de las dos gestiones su calidad de vida fue mejor, la administración del FpV obtiene 37,2% y la de Macri 22%.ÁMBITO