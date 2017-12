La mitad de los ocupados gana menos de $ 12.000

El informe del Indec sobre distribución del ingreso detalla además que en el tercer trimestre del año el ingreso per cápita familiar del 50% de la población es inferior a $6.500.

29 de diciembre

Según un informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre distribución del ingreso, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la mitad de los ocupados gana menos de $12.000 y el 70% gana menos de $16.000.

Así también, la mitad de los asalariados percibe menos de $12.000 en la ocupación principal y el 70% gana menos de $16.600. Los datos corresponden al tercer trimestre de 2017.

El análisis de la población asalariada encuestada muestra que un 34,4% no está registrado (es decir, es informal), mostrando un incremento respecto de los trimestres anteriores. Asimismo, se puede observar que el empleo no registrado ("en negro") afecta principalmente a los que tienen salarios más bajos, mostrando índices de no registro que superan a los registrados. Así los tres primeros deciles tienen mayor porcentaje de asalariados informales que los registrados.

Si se observa la distribución de ingresos por hogares de toda la población, el 50% percibe ingresos per cápita inferiores a $6.500, mientras que el 70% tiene un ingreso per cápita inferior a $10.000. De conjunto, los 5 primeros deciles (el 50% de la población con ingresos más bajos) concentra apenas un quinto (21,2%) de los ingresos totales de la población de referencia. Este valor es inferior a lo que concentra por sí sólo el décimo decil (el 10% de la población con mayores ingresos). Cabe aclarar que por lo general la EPH no capta a los sectores más adinerados de la población.

El Indec informa que la brecha de ingresos entre el 10% de la población más pobre y el 10% de la población más rica es de 20 veces. Es decir, que una persona que se encuentra entre el 10% de la población con ingresos per cápita más altos recibe 20 veces más que una persona que está entre el 10% que tiene ingresos más bajos.

Considerando los ingresos totales de los hogares de la población que tiene ingresos (60,5% de las personas), tanto salariales como otras fuentes no laborales (jubilaciones, pensiones, subsidios), la mitad de la población vive con ingresos inferiores a $10.750. El 50% de dicha población acumula solamente el 21,1% de los ingresos totales

Esto significa que una gran parte de los hogares y de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Según los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec, ningún trabajador debería cobrar menos de $24.312 (valores a julio de 2017) para satisfacer las necesidades básicas de una familia, en tanto que según el Indec la Canasta Básica Total es de $16.027 en noviembre de 2017.