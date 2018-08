La patota de Wall Street

Desde las alturas del Hotel Sheraton de Buenos Aires se tiene una vista fotográfica del Río de la Plata y la city porteña, donde se concentra el mando del poder económico. Una suite puede llegar a costar $ 12 mil o más. En dos días un huésped gasta $ 24 mil, lo mismo que gana un porteño en todo el mes.

22 de agosto| |

Los ventanales del hotel permiten un viaje contemplativo efímero hacia la pobreza: en la Villa 31 de Retiro, ubicada a unos quinientos metros, los ingresos están muy por debajo de lo que percibe el porteño medio.

La city porteña está hiperconectada, sensible, a lo que Wall Street y los centros de la oligarquía financiera internacional desean. La compasión allí no está.

Las medidas de urgencia anunciadas a principio de la semana por el equipo económico se orientaron a atender el pliego de reclamos votado en Washington y Nueva York: la tasa de interés de referencia del Banco Central, una suerte de paritaria de los especuladores, fue ubicada en 45 %; se aceleró el rescate acordado con el FMI a los que ganaron con la “bicicleta financiera” a través de las Lebac y ahora corren riesgo de perder por el fracaso de la política monetaria; se puso a disposición de la fuga de capitales todos los dólares que sean necesarios.

Una mezcla rara de crisis económica y de “cuaderno gate” hizo que peligre la realización del encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). La confirmación de la presencia de Mauricio Macri despejó las dudas. Finalmente, el jueves, el Sheraton fue testigo de la catarsis patronal colectiva. No sólo eso: también se lanzaron dardos. ¿Una incipiente grieta? Esperar y ver.

Un viaje de ida Los anuncios del lunes atendieron una urgencia: la cotización del dólar estaba fuera de control por la crisis de Turquía.

El impacto amplificado en estas pampas del drama turco no se debe a la empatía con ese país gracias a la repercusión que tuvo la novela El Sultán, sino a los profundos problemas de nuestra economía: recesión; alta inflación; tendencias devaluatorias; rojo fiscal elevado; déficit de cuenta corriente en un nivel que es récord histórico; fuga acelerada de capitales; alta dependencia del endeudamiento externo; para mencionar los más importantes.

El oficialismo ordena todo el esquema económico en función de honrar el pago de la deuda y dar libertad al capital financiero internacional para vaciar el país. Con esta impronta, todos los desequilibrios tienden a agravarse, quizás con la excepción del déficit fiscal que, no obstante, se puede agrandar por la recesión y la consecuente menor recaudación, como así también la necesidad potencial de socorrer con más subsidios a las empresas de servicios públicos con tarifas dolarizadas.

En cualquier circunstancia, la libertad absoluta para vaciar el país conduce a una catástrofe social (deterioro del poder de compra del salario, desocupación, más pobreza), pero es directamente un tiro a los pies en el actual contexto internacional.

El think tank Geopolitical Futures (GPF) afirma que en Turquía lo peor está por venir y la pregunta más importante es si se extenderá la crisis a otros países: señala que los más expuestos por su endeudamiento son Argentina, México, Indonesia y Chile.

Otras sombras se dejan ver desde China, donde volvió a ponerse en foco el endeudamiento de los gobiernos locales con riesgo de default (es decir, un paga Dios oriental), que conllevaría un estruendo en las finanzas mundiales.

Un panorama más completo sólo se obtiene cuando se observan las tensiones geopolíticas que Trump lleva a todo el mundo, como así también la posibilidad que se siga fortaleciendo el dólar y suba la tasa de interés en Estados Unidos, una aspiradora que chupa divisas del todos lados, principalmente de los países como Argentina.

Macri se convirtió en especialista en meteorología hablando de tormentas, pero las enfrenta sin el piloto puesto ni el paraguas abierto. La primera corrida se desató a fines de abril. La segunda con la crisis turca. Miguel Ángel Broda, un ultraliberal con gran predicamento durante el menemismo, hizo una plegaria: "Dios quiera que no haya un tercer shock externo".

Broda advirtió, además, que la recesión será más larga de lo esperado. Así se van quebrando las esperanzas de Cambiemos de llegar a las elecciones del año próximo con un tibio crecimiento.

La devaluación del capital político del oficialismo es otro factor central en la crisis. El peor fantasma: no poder pagar la deuda. Sería terrible a la moral de los CEO que gobiernan.

El círculo rojo en estado de alerta Una misión del equipo económico, con la presencia de Mario Quintana, viajó en la semana a Nueva York para llevar tranquilidad al centro de poder. Parece no haber logrado el objetivo.

Los que le cerraron el grifo del endeudamiento al país dicen que la ecuación no cierra y temen que Cambiemos no pueda hacer frente a los vencimientos de la deuda externa. Si la plata no alcanza, hay que ajustar más. Es el único razonamiento que reconocen en Manhattan. Otra fuente de incertidumbre es el panorama político de 2019.

La reunión empresaria en el Sheraton insinuó dos grietas. La primera fue entre quienes apoyan las medidas del macrismo, principalmente la rebaja del 66% a los reintegros a las exportaciones, y quienes las criticaron.

La segunda grieta expuesta fue entre los encuadernados por Centeno, con Paolo Rocca de Techint como figura central, y los que por el momento no son apuntados por la pluma literaria del exchofer de Roberto Baratta.

Las fronteras entre los grupos son difusas, los agrupamientos inestables y contingentes. No configuran, por ahora, reclutamientos para planes económicos alternativos: ni siquiera hay una figura política de recambio taquillera en oferta. Pero sí hay mucho malestar con la situación económica.

El “cuaderno gate” está focalizado por la justicia y los principales grupos periodísticos, Clarín y La Nación, ambos presentes en el Sheraton en tanto miembros de AEA, sobre Cristina Fernández de Kirchner.

Las últimas novedades indican el pago de coimas para recibir subsidios, algo que reconoció Roggio que gestiona Subterráneos de Buenos Aires. La izquierda hace rato que exige la gestión de los trabajadores de los servicios públicos y una auditoria de los subsidios. La desnudez del sistema privatista prebendario va mostrando que es cada vez más necesario cambiar de raíz ese esquema.

Pero el manto de sospecha recae sobre gran parte del mundo empresario: no es creíble el argumento de unos inocentes emprendedores que se vieron obligados, frente a la bestial amenaza de Néstor y Cristina, a pagar coimas para levantarla con pala. Estamos hablando de la misma clase empresaria que llamó al golpe genocida de 1976.

Hay una pregunta que aparece de manera cada vez más recurrente: ¿llamará Claudio Bonadio a declarar Nicolás Caputo, el amigo del alma del presidente, y al propio Macri? ¿Y a Marcelo Mindlin, que adquirió Iecsa, la empresa de la familia Macri, a Ángelo Calcaterra? Todos son socios en el "Club de la obra pública".

El “cuaderno gate” es un bumerán sobre una economía averiada y asediada por los Lobos de Wall Street: muchos miran la debacle económica que siguió al “Lava Jato” brasileño. Por eso, analistas cercanos al gobierno operan para diferenciar a la Argentina de Brasil: es el fin que busca, por ejemplo, la última Revista de Fiel, que tiene como referente a Daniel Artana.

La primera víctima de los cuadernos son los proyectos de Participación Público Privada (los famosos PPP), que tal vez estén condenados a fenecer antes de nacer.

Las esperanzas del gobierno hacia las elecciones del año próximo reposaban en la obra pública a través de los PPP. Los bancos internacionales definieron que no van a financiar obras que realicen empresarios involucrados en las coimas ¿quedará alguno fuera de esa condición?

Los primeros días de la semana se lo vio a Dante Sica salir del Ministerio de Producción con gesto adusto en su rostro. Todavía no se había conocido la medida que afectó los reintegros a las exportaciones industriales. El propio Sica atacó la medida como inadecuada. ¿Fue informado por Nicolás Dujovne con anticipación? Imposible saberlo.

El Ministerio de Hacienda fue ocupado estos días por la misión del FMI, conducida por Roberto Cardarelli. En los pasillos se olfateaba que la suspensión en la baja de retenciones a los productos de la soja, la baja de reintegros a las exportaciones y la quita del Fondo Federal Solidario (conocido como fondo sojero) a las provincias no fue objeto de un análisis técnico previo. Pragmatismo frente a las exigencias de Wall Street y el FMI.

Los empresarios que exportan soja, la Unión Industrial Argentina, entre varios otros, como se vio en el encuentro de AEA, asentaron su malestar en el libro de quejas.

Los gobernadores sintieron como un robo la quita del fondo sojero, que se distribuye siguiendo el criterio de la coparticipación: es decir, afecta más a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde reside la base social sojera que se ilusionó con Macri.

En Nueva York también intuyen, no sin argumentos, que es difícil llegar a un acuerdo con los gobernadores para el Presupuesto 2019. En los círculos del poder, dentro del propio gobierno y en la reflexión del FMI, aparece cada vez más recurrentemente una idea: el rojo fiscal no tiene solución definitiva sin un nuevo golpe a los jubilados atacando el sistema previsional: ¿de regreso a diciembre?

Desde el sur del continente crecen las sospechas acerca del deseo de la patota de Wall Street de salir de shopping aprovechando los remates de temporada de empresas argentinas afectadas por el “cuaderno gate”.

El saqueo en curso sólo puede ser frenado por la clase trabajadora, la única que no está implicada en la decadencia nacional que impone el régimen empresarial prebendario.