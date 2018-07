La política educativa del imperialismo y la Contrarreforma en la educación pública

La educación pública se encuentra bajo continuos ataques por parte del gobierno de los ricos. Al fracasado intento de introducir la reforma laboral a principios de año, le siguieron diversos ataques por sectores a las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. En la educación pública se sucedieron los cierres de los BAO, la reducción y eliminación de los EOE de las escuelas, la supresión de escuelas rurales y el congelamiento de la paritaria provincial, con miserables “aumentos a cuenta de la paritaria”. La corrida cambiaria, el acuerdo con el FMI, el incremento exponencial de la deuda externa y la realimentación de la bicicleta financiera nos anuncian que está en curso un cuarto saqueo histórico y quieren que seamos nosotros y nuestros hijos los que paguemos la crisis.

25 de julio| |

En este contexto el gobierno de la provincia de Buenos Aires intenta avanzar en el “cambio” del diseño curricular de las escuelas técnicas, sin consultar a la comunidad educativa y así avanzar en el desguace de la educación pública.

¿En qué consiste este cambio curricular?

El nuevo diseño curricular trae aparejada la quita de 1476 hs en los siete años de la tecnicatura:

En el Ciclo Básico se suprimen 324 hs del plan de estudios (72 de 1er año, 144 de 2do año y 108 de 3er año). Algunas materias pasan de tener una carga horaria de 144 hs a 72 hs, como son Ciencias Sociales y Practicas de Lenguaje, o se unifican con otras como Historia y Geografía de segundo año en Ciencias Sociales y Físico-química y Biología en Ciencias Naturales. Prácticas de Lenguaje sería sintetizada en Prácticas de redacción y oratoria con la mitad de la carga horaria.

En el Ciclo Superior, el recorte sería más drásticos. La Tecnicatura de electromecánica se recortarían 1080 hs (288 de 4to año, 252 de 5to año, 252 de 6to año y 288 de 7mo año) Literatura quedaría limitada a “Interpretación y producción textual”, Inglés se transforma en “Comunicación en Idioma Inglés” en el Ciclo Básico y en “Inglés técnico” en el Ciclo Superior. Política y Ciudadanía es reemplazada en 5to año por “Historia de la tecnología” en Electromecánica y por “Historia de la arquitectura” en Maestro mayor de Obra. En 6to año se pierden las horas de Arte, Filosofía y Educación Física en ambas carreras y se crean: “Sociedad Ciencia, Tecnología “y “Geografía Industrial” y “Emprendedurismo e innovación productiva “. En el caso de Técnico Químico, las materias “Derecho del trabajo” (6° año) y las materias Emprendimiento Productivo y Desarrollo local (7° año) ambas de 2 módulos y Química Industrial (7° año) de 3 módulos se reemplazan por “Organización y Gestión Industrial” en el 7° año.

El propósito de todas estas contrareformas educativas no es la supuesta mejora pedagógica de la rama sino que esconde el objetivo de poner a la educación al servicio de los intereses del mercado y así sustituir el sistema estatal y público por una industria privada de la educación.

Antecedentes

Ya en la década de los ´90, durante el menemismo, y bajo el auspicio del BM y el FMI, se implementaron las contrareformas neoliberales educativas que buscaban profundizar la descentralización de la misma, permitiendo la transferencia de la responsabilidad nacional de los costos de la educación a los individuos y a las comunidades locales. Así se produjo la transferencia de la educación pública nacional a las provincias con la Ley Federal de Educación que destruyó el CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica). Las ENET (Escuelas Nacional de Educación Técnica) se transformaron en EET (Escuelas de Educación Técnica), ahora bajo el control y financiación de las provincias. También estableció que el gasto en educación debería llegar al 6 % del PBI, aunque nunca se cumplió.

En 2005, la ley de Financiamiento Educativo continuó manteniendo ese miserable piso de 6 % para el presupuesto total en educación, de los cuales la mayor parte recayó en las provincias. Esto generaba profundas desigualdades entre las distintas jurisdicciones. Desigualdad que se profundizaba más al existir escuelas privadas subsidiadas por el estado, mientras las públicas languidecían. Estas políticas fueron mantenidas intactas durante los 12 años de kirchnerismo, y son las que utiliza Cambiemos para profundizar el desfinanciamiento y la descentralización administrativa poniendo la educación al servicio de los intereses del mercado.

Plan de guerra contra los trabajadores de la educación y el pueblo pobre

En febrero de 2016, los ministros de educación provincial se reunieron en el segundo Consejo Federal de Educación en la ciudad jujeña de Purmamarca para definir los ejes principales de la “Revolución educativa” y el plan maestro como punta de lanza de los planes del imperialismo en materia de educación. Macri y los gobernadores pejotistas comenzaron a coordinar el plan de guerra contra los trabajadores de la educación y el pueblo pobre. Pero estas contrarreformas no las pueden imponer por la extendida resistencia de los trabajadores de la educación, que a pesar de sus dirigentes sindicales, han venido movilizándose parcialmente. Es por esto que el ataque lo hace por sectores, que como revelara Esteban Bullrich en una conferencia ante la Academia Nacional de Educación, “…al sistema hay que sacudirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencerles la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo porque el gremio focaliza… estoy develando la estrategia si se quiere, pero no importa porque la estrategia es poco atacable igual. El gremio focaliza en una, le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta que había una que se implementó, van atrás de esa y avanzas con las que no habías avanzado… es una partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona…”.

La corrida cambiaria y el acuerdo con el FMI aceleraron estos planes. Presionados por el capital especulativo y el imperialismo se ven en la necesidad de terminar con gradualismo e ir hacia un ataque más profundo, donde se baje el famoso “déficit fiscal”, es decir recortar todo lo que se pueda y como para ellos la educación es un gasto, “afilan sus tijeras”.

Consulta Trucha

Pero el gobierno necesita legitimar su contrareforma en técnica. No puede hacerla pasar así nomás sin “preguntar” a las partes, por más que sea con una consulta trucha. Así bajó una encuesta a los inspectores y directivos, para que la implementen en sus escuelas durante el receso escolar, en las jornadas de capacitación optativas del 16 y 17 de julio, justo cuando la mayoría de los trabajadores de la educación no nos encontramos en los establecimientos. Esta encuesta por internet, sin debates, sin discusión de por medio, solo busca silenciar las voces disidentes, sin darles la posibilidad que se expresen los padres y alumnos sobre la misma. Ante este plan de guerra ¿Como nos organizamos?

¿Qué hacer para vencer?

Necesitamos unificar todas las luchas ya en curso, los docentes de adultos, los de especial, los EOE, los de educación física, los de técnica y golpear como un “puño” todos juntos para detener el ataque. La lucha de Neuquen y Chubut, así como la gran participación docente durante el paro general, mostraron la gran predisposición a la lucha de las bases. Pero debemos hacernos fuerte con la comunidad educativa, con los padres y alumnos, explicando pacientemente la profundidad del ataque a los trabajadores. Es por esto que se hace necesario llamar a asambleas por escuela con docentes, padres y alumnos, donde podamos debatir y realizar acciones que visibilicen las problemática. Debemos exigirles a nuestros sindicatos un plenario de delegados de base que coordine todas estas luchas, que llamen al no inicio luego del receso escolar y que sea el puntapié inicial de un plan de lucha que ponga al millón de docentes del país en acción, contra el ataque patronal, por el No pago de la deuda externa y que ese dinero se direccione para las necesidades del pueblo pobre, para salud, educación y salarios.