La recaudación de diciembre creció fuertemente impulsada por el blanqueo de capitales

Según el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, como consecuencia del blanqueo de capitales la recaudación impositiva creció 90 % comparada con el mismo período del 2015.

3 de enero

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad informó que la recaudación tributaria de diciembre llegó a $ 275.542 millones. Como consecuencia del blanqueo de capitales, el Estado lleva recaudado $ 106.679 millones, lo que equivale a más del 1 % del PBI. Debido al éxito del “sinceramiento fiscal” la recaudación es 90 % mayor comparada con el mismo mes del año 2015.

De esta manera, los ingresos fiscales del año 2016 alcanzaron a $ 2.070.154.000.000 pesos, lo que representó una suba del 34,6 % comparada con los ingresos del 2015. La recaudación record de diciembre pasado se debe al indulto fiscal otorgado por el Gobierno a fugadores y evasores.

Si bien no hay una estimación 100 % exacta acerca de cuánto dinero poseen los argentinos en el exterior, ya que los organismos oficiales subestiman llegando a considerar la mitad del valor real, según la agencia de noticias TELAM en base a datos del INDEC tan solo en el año 2015 los activos de los argentinos en el exterior llegaron a U$S 232.411 millones. En su última conferencia de prensa, el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay informo que se habian declarado U$S 90.000 millones, es decir una pequeña parte del total de activos no declarados.