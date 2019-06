La receta que Lavagna le presentará al FMI para "darle respiro" a la economía

En los próximos días una misión del FMI desembarcará en nuestro país para mantener una serie de encuentros con Alberto Fernández y Roberto Lavagna, los candidatos presidenciales por la oposición.

En ese contexto, el líder de Consenso Federal advirtió que el organismo multilateral de crédito "tiene que aceptar que debe darle un respiro" a la Argentina.

El propio Lavagna sostuvo que la mejor receta para reactivar la economía pasa por "poner plata en el bolsillo de la gente y bajar impuestos" a los sectores productivos.

"El FMI tiene que aceptar que al país le debe dar un respiro. La mejor forma de retomar el crecimiento es poniéndole plata en el bolsillo a la gente y bajando impuestos a los sectores que generen empleo y producción. Esto es lo que les voy a plantear a los representantes del organismo cuando me reúna con ellos el jueves", indicó Lavagna a C5N.

Por otra parte, el economista reiteró su postura contraria a una eventual suspensión de las PASO del 11 de agosto, tal como lo proponen sectores ligados al oficialismo, al remarcar que "no se pueden modificar las reglas de juego".

"La verdad que las PASO no me gustan, pero no se pueden alterar las reglas de juego cuando falta tan poco. Es probable que haya algún efecto en la economía si el gobierno pierde, pero son elecciones que se tienen que hacer. En todo caso si son caras, que el Gobierno ahorre en trolls" (personas que publican mensajes provocadores en Internet), indicó el postulante de Consenso Federal.

Reiteró también que la agenda que propone su espacio "es una alternativa de centro" que busca diferenciarse del presidente Mauricio Macri y de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

"Tenemos una propuesta coherente, de centro y creemos que somos la mejor alternativa que tiene el país para que se retome la senda de un crecimiento que nos permita salir del estancamiento", subrayó el exministro de Economía durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.