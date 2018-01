La salud no importa: la esposa de Triaca, responsable de la falta de medicamentos para el HIV

María Cecilia Loccisano es la subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. De ella depende la Dirección de Compras, encargada de proveer los medicamentos faltantes. Desde su cartera informaron “demoras” y se excusaron con que son los “tiempos habituales”.

23 de enero

El 12 de enero se conoció un comunicado del Ministerio de Salud firmado por el titular de la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, Sergio Maulen, donde se argumentaban “distintas dificultades presentadas en los procesos de compra” para adquirir los medicamentos necesarios para personas con HIV.

“Sufrirán una demora en su adquisición de aproximadamente un mes” detallaba la nota, que además solicitaba “a cada una de las jurisdicciones arbitrar los medios para que, dentro de sus posibilidades, se pueda gestionar la adquisición de los mismos a través de los Programas Provinciales, hasta tanto se regularice la situación”.

Las órdenes para adquirir los medicamentos necesarios (Dolutegravir 50 mg, Darunavir 600 mg, Efavirenz 600 mg y Abacavir-Lamivudina 600-300) deberían haber sido emitidas en el mes de diciembre, pero desde el Ministerio argumentaron una “falla administrativa”.

Sin embargo, desde la cuenta oficial de Twitter de la cartera de Salud informaron que “las demoras en la entrega de medicamentos para el tratamiento VIH obedecen a los tiempos habituales de habilitación presupuestaria”.

Los procesos de compra dependen de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud, a cargo de María Cecilia Loccisano, la esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca. Designada en noviembre de 2016 al frente del área, es una de las tantas familiares del ministro que ostentan importantes cargos en el Estado. Informado el faltante, diversos fueron los medios que trataron de contactarse con ella pero ninguno logró ubicarla.

El hermetismo reina en el entorno de la familia de Triaca, quien tuvo que adelantar sus vacaciones y marcharse en silencio tras el escándalo por el despido de su empleada Sandra Heredia.

Tan vergonzosa es la situación que hasta el periodista Eduardo Feinmann la criticó con dureza, señalando la responsabilidad de Loccisano.

70 mil personas afectadas Los primeros faltantes se dieron en la provincia de San Luis, siendo afectados 73 pacientes que no cuentan con otra cobertura médica que el sistema de salud público y que dependen de la llegada de los medicamentos que envía la Nación.

Según datos que aporta la Fundación Huésped, son 70 mil las personas con HIV a nivel nacional que cuentan con la cobertura del Ministerio de Salud y que tienen el derecho de acceder en forma gratuita, continua e ininterrumpida a los medicamentos antivirales.

El faltante de medicamentos atenta gravemente contra los tratamientos, ya que los mismos no pueden ser interrumpidos debido a la resistencia que genera el virus. “Si las personas que hoy dependen de los medicamentos que envía la Nación no recibieran la medicación por un período prolongado, es posible que al volver a tomarla pueda no surtir ningún efecto” aseguraron desde el Ministerio de Salud de San Luis.

Frente a esta situación, distintas organizaciones y activistas convocan una asamblea abierta frente al Ministerio de Salud para este viernes 26 a las 14 horas.

“No es la primera vez que debemos salir a la calle a exigir nuestro derecho a la medicación. En diciembre de 2016 tuvimos que marchar para ser escuchadxs por esta gestión, en un contexto en el que en las cámaras de Diputadxs y Senadorxs se negó el proyecto de ley para personas con VIH, Hepatitis Virales e ITS. Convocamos a toda la sociedad a reunirse este viernes para exigir el respeto y cumplimiento del derecho a la salud. #NoHayMasTiempo” aseguraron. (LID)