La tasa de desocupación del primer trimestre fue de 9,2%

De esta forma, entre enero y marzo de 2017 el desempleo bajó una décima respecto al segundo trimestre del año pasado, que fue el primer dato elaborado por el Indec sobre esta variable tras el período de normalización.

14 de junio

El desempleo afecta al 9,2% de la población, de acuerdo a los datos del INDEC. Proyectado a todo el país son 1.700.000 personas que buscaron y no encontraron un trabajo entre enero y marzo de este año.

El mayor desempleo se ubica en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, con un desempleo del 11,8% o 639.000 personas.

En el caso de las mediciones sobre Tucumán, el informe oficial advierte que el desempleo bajó al 7,7% de la población en el Gran San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo. La variación fue de 0,2 punto porcentual respecto del 7,9% registrado en el último trimestre de 2016.

Estos números no pueden ser comparados con los del primer trimestre de 2016 porque, por la manipulación de la estadísticas durante la gestión anterior, el INDEC no relevó las datos de ese período. No obstante, el organismo estadístico señala que en el primer trimestre de este año “la tasa de desocupación presenta un incremento estadísticamente significativo”.

En las mediciones anteriores la tasa de desempleo arrancó con 9,3% para el segundo trimestre de 2016, bajó 8,5% en el tercero, volvió a descender a 7,6% en el cuarto para subir ahora a 9,2%.

En tanto, el subempleo – gente que trabaja pocas horas y la mayoría está dispuesta a trabajar más— -alcanzó a 9,9% de población activa – equivalente a 1.830.000 subocupados.

El Conurbano también se destaca con una subocupación de 11,9% o 642.000 personas. Así las cosas, poco más de 3,5 millones de personas activas tienen problemas de falta de empleo porque están desocupadas o trabajan pocas horas. De ese total, el Gran Buenos Aires concentra 1.281.000 personas. En la Ciudad de Buenos Aires, el desempleo es del 7,9% - 129.000 desocupados.

El dato difiere de la medición de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña que informó un desempleo del 9,4% o 160.879 desocupados para igual período.

También según el INDEC la subocupación porteña sería del 7,8% ( 129.000 personas), mientras para la Dirección de la Ciudad alcanzó al 8,1% ( 137.499 subocupados).

Con un desempleo de dos dígitos, además del GBA, figuran Catamarca con el 10,8%, Gran Rosario con el 10,3% y Mar del Plata con el 10,4%.

En subocupación encabeza Jujuy con el 15,5%, seguida por Tucumán con el 13,8%, el GBA con el 11,9%, La Plata y Mar del Plata con el 11,7%, Salta con el 11,3% y Gran Rosario con el 10,8%. Viedma.

Carmen de Patagones con el 1,1%, Resistencia-Chaco con el 1,4% y Rio Gallegos con el 3,3% son los distritos con los menores indices de desempleo.