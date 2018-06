Lagarde: "Reiteré mi apoyo a los planes del Gobierno argentino"

Tras la reunión con el presidente Macri, la titular del Fondo Monetario Internacional reiteró su apoyo a las "importantes reformas" que atribuyó exclusivamente al gobierno argentino. También Macri se reunió con Merkel y Trudeau.

11 de junio

El presidente Mauricio Macri se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en el marco de la Cumbre del G7 que tiene lugar en Canadá.

El acuerdo por un crédito stand by de U$S 50.000 millones por parte del FMI a la Argentina y el plan de ajuste que está atado al mismo fue el centro de la reunión. En un comunicado emitido por el FMI y en su cuenta de Twitter, la directora del organismo reiteró el apoyo al plan económico que adjudicó estrictamente al gobierno argentino. Este significará un fuerte recorte del gasto público y consecuencias muy graves para el conjunto de los trabajadores.

"El Presidente Macri y yo sostuvimos una reunión muy constructiva. Reiteré mi respaldo a las importantes reformas anunciadas por el ministro Nicolás Dujovne y por el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger", sostuvo la funcionaria en el breve comunicado emitido tras la reunión.

"Consideramos que el plan económico de las autoridades fortalecerá la economía argentina a corto plazo y estimulará el crecimiento y la creación de empleo de cara al futuro", continuó Lagarde.

FMI con rostro humano "reloaded"

El el comunicado, Lagarde destacó a su vez que el programa incluye un componente de "protección social". "Como ya he señalado, la protección de los pobres y los más vulnerables es un componente crítico del plan, enfoque que cuenta con todo mi apoyo". Ese componente sólo consiste en no recortar fuertemente el gasto en ese sector en términos reales, medido con una inflación proyectada a la baja (17 % para 2019) por lo que igualmente podría significar ajustes en esas partidas.

El objetivo de no poner el foco en recortes sociales (como AUH o subsidios sociales, aunque no está especificado) es no descuidar medidas de contención social ante el impacto profundo del programa de ajuste, que puedan significar nuevos estallidos y movilizaciones sociales, lo que no significa que el plan de ajuste del gobierno consensuado con el FMI no implique problemas de empleo y de pérdida de poder adquisitivo de amplias franjas de trabajadores.

"Asimismo, me siento alentada por los esfuerzos del gobierno por eliminar las disparidades entre hombres y mujeres en Argentina y avalo plenamente sus planes en ese sentido", destacó.

Los "esfuerzos" del gobierno argentino en eliminar dichas disparidades se limitan solamente a medidas cosméticas de "paridad salarial" que poco garantizan los mecanismos materiales y sociales para llevarlos adelante y eliminar de raíz la brecha de género.

"Espero continuar nuestro diálogo en el contexto de la reunión de los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales del G20 que tendrá lugar en Buenos Aires en julio", concluyó el texto.

Pero no hay ningún rostro humano del Fondo Monetario Internacional, ni se trata de un organismo "que no es igual al de veinte años atrás" como afirmó el ministro Nicolás Dujovne. El organismo sigue siendo el principal garante del capital financiero internacional y defensor de sus negocios en el mundo, sin importar las condiciones de vida de las mayorías sociales, como se ha demostrado en los rapaces planes de austeridad aplicados recientemente en Grecia y otros países que han sido víctimas del saqueo imperialista.

Gira de Macri por Canadá El presidente Mauricio Macri mantuvo una serie de reuniones con otros Jefes de Estado en el marco de la cumbre del G7 que se desarrolla en Canadá, encuentro al que asiste como observador.

Se reunió este sábado con la canciller de Alemania, Angela Merkel, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y también dialogó con la primer ministra del Reino Unido, Theresa May.

Además dialogó con el primer ministro japonés, Shinzô Abe, con el primer ministro de Vietnam, NguyXuân Phúc, y con José Angel Gurría, secretario general de la OCDE. Macri, además, mantuvo un encuentro con la directora ejecutiva del Banco Mundial, la búlgara Kristalina Georgieva. También está previsto un breve contacto con José Angel Gurria, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (LID)