Lágrimas de cocodrilos: las multinacionales no tienen crisis, solo buscan más ganancias

Multinacionales como Coca Cola o Fate dicen que debido a la crisis económica están perdiendo millones. Sin embargo la siguen “levantando en pala” y usan la economía de excusa para precarizar las condiciones de trabajo.

14 de marzo

En la edición de este miércoles del diario Página 12 una nota escrita por Javier Lewkowicz llamada “Macri, el gran desempleador”, dedica varios espacios a explicar que la situación económica de “inflación, devaluación y exorbitantes tasas de interés (...) provocan un efecto devastador no sólo en las pequeñas y medianas empresas sino también en las grandes corporaciones. Pérdidas millonarias, retiros voluntarios y despidos.”.

Durante toda la nota se dedica a replicar los datos ofrecidos por multinacionales como Coca Cola o Fate. Sin embargo, como ya demostraron los trabajadores de ambas empresas, el objetivo real que buscan las empresas al exhibir esos números es poder avanzar en una mayor precarización en las condiciones de trabajo, así como despidos y suspensiones.

El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) presentado por Fate presenta números que intentan demostrar de mínima una dudosa crisis, como señalamos en este diario “Si tomamos los últimos 4 años entonces, la empresa tuvo una ganancia de U$S 13,4 millones. Mucha plata. Pero ante la mínima reducción de sus ganancias el millonario Madanes quiere sacar el pan de la boca a cientos de obreros y “romper” al resto con más flexibilización”.

Otra de las maniobras utilizadas por Fate par decir que se encuentra en una crisis es sólo presentar las “pérdidas” de dicha empresa, mientras omite que pertenece a un grupo de compañías que cerró con ganancias en 2015, 2016, 2017, U$S 140,5 millones, U$S 78,5 millones y U$S 116, respectivamente, según sus estados contables.

No muy distinta es la situación de la multinacional Coca Cola, integrante del grupo Fomento Económico Mexicano (Femsa). El cual tuvo una ganancia neta de U$S 250,7 millones en el tercer trimestre de 2018; mientras que para Coca Cola Femsa, la ganancia del tercer trimestre del 2018 fue de U$S 170 millones. Es así que a pesar de las quejas esbozadas por las patronales no han cesado de ganar millones, a costa de retener mercaderías para remarcar precios como hizo la cordobesa Arcor.

A raíz de las mega filtraciones como Panama Paper y otras similares, se han hecho conocidos los artilugios de “contabilidad creativa” que llevan adelante las empresas para ocultar sus ganancias del fisco. Uno de las maniobras más utilizadas por las empresas multinacionales son conocidos como “precios de transferencia”, así empresas que operan en más de un país minimizan los impuestos que deben pagar por vía de la manipulación de sus actividades empresariales. Estas son solo algunas de las maniobras utilizadas por las empresas para ocultar sus ganancias reales. (LID)