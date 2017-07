Las Pymes industriales siguen en la lona

La CAME indicó que el sector cumplió 21 meses en baja.

24 de julio

La producción de las pymes industriales cayó en junio 0,5 por ciento respecto del mismo mes de 2016 y acumuló en el primer semestre un descenso de 2,6 por ciento interanual, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El presidente de la CAME, Fabián Tarrío, destacó que “la proporción de empresas con alzas anuales subió a 38 por ciento mostrando un universo mayor de firmas en recuperación”. De todos modos, la encuesta reflejó que el 43,4 por ciento de las pymes verificó en junio una baja en su producción, mientras que el 18,5 por ciento se mantuvo sin variación en la comparación interanual. “A pesar de cierta mejora en la performance general de la industria pyme, la información que surge de la encuesta cualitativa es menos alentadora”, evaluó CAME.

De acuerdo al relevamiento, el 61 por ciento de las pymes ya decidió no realizar nuevas inversiones este año, mientras que un 10 por ciento lo está analizando. A su vez, precisó que hay un 29 por ciento de las empresas “que eligió invertir, a pesar de que la mayoría dice que este no es el mejor momento”. CAME explicó que “un factor que ayudó a deteriorar un poco el ánimo de los industriales en junio fue la suba del dólar”. Según la medición, el 63 por ciento de las pymes dijo que el incremento de la divisa norteamericana incidió en sus costos de producción, aunque sólo el 36 por ciento lo trasladó a sus precios de ventas. Respecto a la situación de cada industria, el 53 por ciento de los empresarios la definió entre “regular y mala”, frente a un 35 por ciento que la consideró “buena”, un 7 por ciento como “crítica”, y solo un 2 por ciento la calificó de “muy buena”.