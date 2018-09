Las familias cada vez más endeudadas: en agosto creció la financiación con tarjeta de crédito

El dato corresponde a un informe elaborado por el Banco Central, en agosto creció un 0,8 %, mientras que en términos interanuales creció un 38,4 %.

10 de septiembre

El Banco Central (BCRA) presentó el Informe Monetario correspondiente a Agosto de este año, según el informe en el segmento en moneda local, los préstamos retrocedieron 0,8 % en términos reales y sin tener en cuenta la inflación. Mientras que en términos interanuales se registró un crecimiento del 10,9 %. Sin embargo, las financiaciones con tarjetas de crédito, una de las formas de financiamiento más usadas por las familias, crecieron en el mes 0,8 % en términos reales y sin estacionalidad. El aumento nominal fue de 1,6% en agosto, presentando una variación interanual de 38,4 %, sensiblemente mayor a la tasa de crecimiento de los préstamos en moneda local.

En organismo informó que a su vez, tras la reunión programada del 7 de agosto, y como respuesta a “la volatilidad que se observó en el mercado cambiario y el riesgo que implica en términos de un mayor impacto sobre la inflación local”, el Comité de Política Monetaria del BCRA se reunió dos veces fuera de su cronograma preestablecido y definió aumentar la tasa de política monetaria primero a 45 % y posteriormente a 60 %. Y que “para garantizar el sesgo contractivo de las condiciones monetarias, se comprometió a no disminuir el nuevo valor de su tasa de política monetaria al menos hasta diciembre.”. Las altas tasas de interés generan un efecto recesivo en la economía debido a que producen el encarecimiento de los créditos, la caída en los mismos tiene que ver en parte con esto.

El tipo de cambio peso/dólar estadounidense finalizó agosto en $ 37,125, esto es un 35,8 % más que el nivel alcanzado el mes anterior. Respecto al tipo de cambio real, el BCRA menciona que “superó el máximo alcanzado tras la salida del cepo cambiario en marzo de 2016, y alcanzó valores que no se observaban desde fines de 2008”.

Las corrida contra el peso registró en los últimos días de agosto el salto más importante, según el informe en aquel mes el BCRA vendió divisas al sector privado por un total de US$2.544 millones. Sin embargo, el 60 % de las ventas de divisas en el mercado estuvo concentrado en la última semana de agosto. Las ventas de dólares del BCRA sumadas a los pagos netos de deuda en moneda extranjera del Gobierno nacional “explicaron la caída de las reservas internacionales experimentada en el mes”. De esta forma “finalizaron agosto con un saldo de US$ 52.658 millones, lo que implicó una disminución de US$ 5.338 millones respecto al mes previo”, señala el organismo en el informe.

Según el periodista Alejandro Bercovich, el BCRA sólo la semana pasada mal vendió U$S 2.682 millones, un equivalente al 5% de sus reservas. A su vez, Se estima que se fueron U$S 181 millones, según el periodista “si bien el ritmo de retiros se frenó un poco” la “calma cambiaria” como intentar esbozar analistas afines al Gobierno se debe en parte a que “los mercados” aguardan el resultado de las negociaciones con el FMI. Puede que la relativa tranquilidad de los últimos días no haya sido otra cosa más que la calma que antecede la tormenta.