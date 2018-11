Las patronales insisten con la flexibilización: "Las leyes laborales son del siglo pasado"

Acevedo expresó que el objetivo de la reunión es buscar "un dialogo entre todos estos sectores para resolver los problemas de recesión y la crisis que atraviesa la industria". Lo dijo al ser entrevistado en programa #CronicaAnunciada, por El Destape Radio y AM 530.

7 de noviembre| |

En la entrevista se refirió a varios temas. Dijo que “todos los que tengan algo para decir y puedan ayudar para salir de esta coyuntura de recesión, resolver los problemas que atraviesa la industria y encontremos un dialogo común ante los problemas, que son muy graves en la economía, sera positivo”.

" ¿Busca sellar un pacto social entre los distintos sectores?" le preguntó uno de los periodistas. “Lamentablemente en la Argentina, cualquier cosa que uno diga, te pone de un lado o del otro de la grieta, celebró este tipo de reunión, espacios de dialogo donde las ideas sirvan para avanzar”, aclaró Acevedo.

También hablo sobre la pérdida del poder adquisitivo en el bolsillo de los trabajadores y como era de esperarse sacó toda responsabilidad a los empresarios que descargan la crisis sobre los trabajadores con despidos, suspensiones y precarización laboral.

“En el caso de la industria hay mucha heterogeneidad, cada caso es diferente. El Gobierno debería trabajar en particular sobre cada sector. Hay lugares que podrán dar un bono o algún tipo de ayuda económica para recuperar poder adquisitivo, pero en otros lugares es inalcanzable eso, empresas grandes estamos hablando, no hay posibilidad. En esta coyuntura de recesión, con estas tasas, es muy difícil generalizar esa posibilidad. Me he encontrado donde hay empresas que suspenden, hay adelanto de vacaciones, se reducen los horarios laborales, se trabaja tres días a la semana".

Sus argumentos justificaron las medidas que toman las patronales de la industria que destruyen puestos de trabajo y dejan familias en la calle.

Lo que no dice Acevedo es que mientras las empresas especulan con el precio del dolar, ajustan las clavijas para producir a bajo costo y flexibilizan las condiciones. Todas las medidas que toman las empresas son sostenidas por las políticas económicas que impulsa este Gobierno, al servicio de las patronales y generan la destrucción de miles de puestos de trabajo como ocurre en distintas partes del país, empresas como Gaelle en zona sur, Paquetá en Chivilcoy, en tierra del Fuego, en Tres arroyos y así existe una larga lista de patronales que descargan la crisis sobre los trabajadores.

"El trabajador en la industria es un activo”, planteó también el presidente de la UIA, un activo mientras se lo explota hasta exprimirle al máximo la mayor productividad precarizando las condiciones, flexibilizando la jornada laboral para ahorrar "costos laborales", como exigen los empresarios para obtener mayores ganancias y atraer inversiones que nunca llegan al país.

No pudo aguantarse hablar de las paritarias e insistir con la falta de productividad y la caída de la actividad industrial. Criticó a los gremios que piden reabrir las paritarias y piden porcentajes de un "alto tenor como el 45 y el 48%, es imposible llegar a esas cifras"

Por último, y para rematar, afirmó que remató diciendo que la recesión pone a la industria en una grave situación de estancamiento y que una de las medidas que la sacarían de esa recesión y que será material de debate en la reunión de la tarde, es que como reducir los costos laborales.

"Al Gobierno le falta un año entero para llegar a las elecciones, esta atravesando una coyuntura difícil, tenemos que trabajar para salir de esta coyuntura crítica, ¿cómo vamos hacer para tener realmente un plan industrial?, o ¿un plan productivo?. Un país que tiene un montón de riqueza, no puede ser que a eso no se le agregue valor, la pelea esta ahí, en el valor agregado y donde esta el rendimiento, donde invertir para que eso funcione depende de los costos laborales que tenga el empresario", volviendo así a la carga con una vieja iniciativa oficialista, la de producir una reforma laboral.

"Tenemos que trabajar en conjunto, buscar los diálogos, no podemos dejar a unos gremios descolados en temas como salarios y otros temas, hay que discutirlos claramente, no es el momento, si tenemos la posibilidad de buscar otras salidas, podemos flexibilizar las posibilidades laborales, encontrar opciones, hay que actuar con inteligencia. Las leyes de trabajo que son del siglo pasado, están totalmente viejas. Yo buscaría modernizar muchas de las cosas que tenemos hoy y podríamos hacerlas, no quiero decir una reforma laboral, pero tenemos que darnos la discusión de como va a seguir el trabajo" finalizó Acevedo.

Aunque quiera negarlo, el contenido del discurso del industrial fue claro. Seguir atacando los derechos de los trabajadores en pos de las ganancias capitalista. Mientras tanto la diregencia sindical mira para otro lado.