Lavagna: "El dólar sube por el fracaso de este plan, no por las elecciones"

El exministro de Economía ya habló con el FMI sobre renegociar el acuerdo. Insiste en que se debe terminar con el "jueguito de la tasa y el dólar".

29 de marzo

Roberto Lavagna es una de las voces más escuchadas en estos días de crisis económica e inestabilidad cambiaria. No sólo por haber sido ministro de Economía en otros tiempos difíciles, sino también porque se perfila como uno de los candidatos a la Presidencia.

El ex ministro describe a la economía argentina como "estancada y cayendo".

"Se suele decir que la desconfianza tiene que ver con las elecciones. Yo no comparto criterio: el modelo económico ha fracasado", enfatizó en una entrevista a Forbes.

Para Lavagna, el "fondo de la cuestión" es que "la economía argentina lleva 10 años de estancamiento".

Y no duda en explicar la responsabilidad del Gobierno actual: "En los últimos 4 años, 3 negativos y uno solo positivo con un saldo neto obviamente negativo. Inflación, bajísima inversión, los datos de pobreza, un aumento muy fuerte de la desocupación… esa es la realidad".

Además, evalúa que la situación no cambiará hasta las elecciones "si el Gobierno insiste en este juguito entre el dólar y la tasa, una tasa insoportablemente alta para sostener el dólar".

Por otra parte, se refirió a su diálogo reciente con el Fondo Monetario.

"Argentina tiene que pagar en 2021 y 2022 entre u$s43.000 millones y u$s50.000 millones. Ellos me hicieron preguntas pero yo también les pregunté si ellos creían que Argentina iba a poder pagar eso. Con realismo me contestaron que no. En su momento habrá que renegociar. Y se puede renegociar con un enfoque de trabajo o puede renegociar con uno de ajuste", relató.

Lavagna también habló sobre su negativa a participar en una PASO para definir su candidatura.

"Si yo estoy hablando de un Gobierno de unión nacional, no se les puede imponer a los socios potenciales -radicales, socialistas, desarrollistas, el GEN de Margarita Stolbizer- una elección hecha dentro del Justicialismo. Si hay un acuerdo, iremos. Si no hay un acuerdo, no", explicó.