Lavagna advierte que "el FMI sabe que habrá renegociación" y aconseja "no decirle que sí a todo lo que pide"

El precandidato a presidente afirmó se entusiasma con un escenario político "menos polarizado en la gente y en los medios de comunicación".

23 de julio

El precandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó que "el escenario político está menos polarizado" y advirtió que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no hay que tener una actitud permisiva de decirle que sí a todo lo que pide ni actitudes agresivas".

En Mendoza, Lavagna reiteró este lunes que "este gobierno se equivocó desde el día 1 en su diagnóstico, porque dijo que la lluvia de inversiones era lo que iba a arrancar la economía y fue al revés, porque siguió saliendo capital de Argentina hacia el exterior".

"Cuando uno mira estos cuatro años de estancamiento con esa enorme deuda que se ha tomado se convirtió de nuevo en un problema para el país", analizó el economista.

Agregó que "si la economía arrancara a razón de un 4% anual, que es un nivel que Argentina por su dotación de recursos puede conseguir, el tema de la deuda de alguna manera se iría licuando".

"Con el FMI ahora hay una deuda muy grande: 2021 y 2022 son 57.000 millones de dólares y es obvio que el país no tiene ese monto, y el FMI sabe que va a haber renegociaciones alargando el período y demás", dijo.

Y aseveró: "No hay que tener ni una actitud permisiva de decirle que sí a todo lo que el Fondo pide, que es lo que ha hecho este gobierno, ni actitudes agresivas, ideológicas usadas para políticas internas", en alusión al kirchnerismo.

"Con el Fondo hay que negociar con seriedad, con planes concretos, mostrando que lo que uno está diciendo está dando resultados, y el Fondo -a veces a regañadientes- termina aceptando", sostuvo.

En cuanto a las próximas elecciones, Lavagna sostuvo que "el escenario político está menos polarizado en la gente y en los factores de poder y en los medios de comunicación".

El ex ministro también opinó de la inseguridad y sostuvo que su postura "no es ni el gatillo fácil, donde a algunos les gusta jugar de ’Rambo’, ni esto donde hay más protección para el delincuente que para la víctima, que ocurrió con el gobierno anterior".

Lavagna estuvo con sus socios políticos locales, el líder de Protectora y candidato a gobernador José Luis Ramón y los candidatos a diputados nacionales Marcelo Romano y Carolina Montivero.

El economista y los demás dirigentes almorzaron en Fecovita, la principal cooperativa vitivinícola de Latinoamérica, donde estuvieron referentes del sector agrupados en Coviar y de otros rubros de la economía cuyana.

Lavagna y su compañero de fórmula Juan Manuel Urtubey se dividen para recorrer las provincias antes de las PASO y romper la polarización.

Así como el economista estuvo en Mendoza, Urtubey recorrió Ushuaia y Río Grande con el mensaje de una "carta abierta".

"Somos la única alternativa capaz de derrotar al kirchnerismo y al macrismo en una elección mano a mano", sostuvieron.

"Si esta campaña prospera, el principal vector del voto argentino será el odio o el miedo, sentimientos que no inspiran decisiones racionales", remarcó Urtubey al referirse a la "campaña de polarización".

En el marco de la campaña, además, Lavagna dijo que son falsos los rumores que indicaban que podría integrar el gabinete del próximo gobierno más allá de quien sea el ganador.

"No, con ninguno de los dos. Porque ninguno tiene la vocación de hacer un gobierno de unión nacional. Los dos tienen una posición muy reactiva de no hablar y no negociar con otros sectores", dijo Lavagna sobre Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Y añadió que "el PRO no puede gobernar pensando que por haber sacado un 30% tiene todo el poder".

En tanto, Urtubey y el vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Arcando, homenajearon al general Martín Miguel de Güemes y a los ex combatientes de Malvinas.

Urtubey resaltó que "la Argentina necesita garantizar seguridad jurídica. El Gobierno planteó la lluvia de inversiones y subestimó la necesidad de confianza. Las personas no dan confianza, la generan los sistemas".